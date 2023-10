Vin: les différents types de bouteilles et leurs noms respectifs

- Publicité-

Le vin existe depuis des temps immémoriaux et accompagne nos repas quotidiens ainsi que nos grandes célébrations. Cette boisson fermentée, issue du raisin ou de son jus frais, est appréciée de tous. Cependant, connaissez-vous les différents types de bouteilles utilisés pour le vin et leur appellation respective ?

Pour les connaisseurs, il est probablement aisé de se rappeler des noms des différentes bouteilles de vin. Toutefois, pour ceux qui sont moins familiers avec le sujet, voici un petit rappel.

En dehors des bouteilles de taille standard, il existe de plus petites et plus grandes tailles, chacune portant un nom particulier.

La « Piccolo » (petite en italien) est la plus petite bouteille, également connue sous le nom de « Quart », car elle contient un quart de la taille d’une bouteille de vin classique et permet de servir 1,5 verre de vin.

Vient ensuite la « Chopine », qui équivaut à un quart de litre et permet de servir 2 verres de vin.

La « Fillette », aussi appelée « Demi », correspond à une demie-bouteille de vin et permet de servir 3 verres de vin.

Enfin, nous arrivons à la bouteille de vin classique que vous connaissez tous. Cette bouteille contient 75 cl et permet de servir 6 verres de vin.

Il existe également des formats de bouteilles plus grands, tels que la « Magnum », la « Jéroboam », la « Réhoboam » et la « Mathusalem ».

En somme, il existe toute une variété de bouteilles pour le vin, adaptées aux besoins et aux occasions spéciales.