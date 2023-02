Vie de couple : les femmes de ces 03 signes du zodiaque sont les pires belles-mères

Pour vivre heureux dans son foyer, avoir une bonne relation avec sa belle famille est de mise surtout dans la tradition africaine. Cependant, malgré tout ce vous ferez, il existe certaines belles-mères qui vous mettront toujours les bâtons dans les roues. La plupart de ces dernières sont des natives de ces trois signes du zodiaque.

Bon nombre de femmes ou hommes nourrissent le désir d’avoir une saine relation avec leurs belles-familles, surtout avec la belle-mère. Cependant les natives de certains signes zodiacaux ne sont pas adaptées à ce rôle. Découvrez le trio des belles-mères les pires.

Cancer

Vous avez une belle-mère native du signe du Cancer ? Une chose à retenir, ne cédez pas à l’émotion, armez-vous de sang-froid, soyez imperturbables. Vous en aurez besoin…La preuve, elle peut s’introduire dans votre vie sans qu’elle y soit invitée au point d’être parfois le sujet principal de discussion entre vous et votre conjoint. Que vous soyez un partenaire exemplaire ou non, elle semble omniprésente, ne serait-ce que pour vous faire des remarques dont vous vous passerez bien !

Elle est également cette femme qui n’échappe pas à l’envie, la jalousie et la rancune et c’est pour ces mêmes raisons qu’il vaut mieux ne pas la froisser d’une manière ou d’une autre. Ne soyez pas avare en considération envers elle. Et surtout notez bien sa date d’anniversaire sur un pense-bête, au stylo rouge, en gras, surligné en fluo et en grandes lettres…

Lion

Si les belles-mères natives du signe du Lion font partie des pires signes du zodiaque de leur catégorie, c’est parce que leur tempérament peut être un vrai défi pour leur belle-fille ou leur beau-fils. Ces derniers devront souvent faire preuve de patience et de sang froid pour gérer leurs excès. Et ces derniers peuvent se traduire de moult manières ! L’une des plus récurrentes, c’est leur tendance à la possessivité. Ah, la possessivité…ce défaut si irritant pour celui qui en fait les frais…

Ce sont des personnes qui cèdent facilement à la jalousie et ce, même vis-à-vis de la partenaire de leur fils. Ces belles-mères croient dur comme fer qu’elles savent mieux que leur enfant ce qui est bon pour lui et c’est pourquoi elles se montrent particulièrement exigeantes envers leur gendre ou leur bru.

Les belles-mères du signe du Lion ne sont pas étrangères aux situations de désaccord, notamment quand il s’agit d’éduquer ou d’élever les petits-enfants. Elles voudront souvent convaincre avec insistance leur beau-fils ou leur belle-fille de la bonne façon de faire, conformément à l’image qu’elles se font d’une bonne éducation.

Vierge

Les belles-mères représentantes du signe de la Vierge ont un caractère carrément trempé ! Le moins que l’on puisse dire à leur propos, c‘est qu’elles ont des traits de personnalité particulièrement forts, ce qui signifie que la vie en leur présence est plutôt mouvementée…L’une des raisons à cela : elles cultivent de grandes attentes vis-à-vis des autres, et encore plus quand il s’agit de leur famille. Si à ça on ajoute leur tendance à verser dans la critique fréquente voire intempestive, on obtient une belle-mère…inoubliable…à défaut de meilleur terme…

Eh oui ! On ne peut pas dire qu’elles soient des belles-mères de rêve même si on ne doute pas une seconde qu’il y en a plusieurs qui ont la même appartenance zodiacale. Ces dames peuvent donner du fil à retordre à leur beaux-fils ou à leurs belles-filles, qui peuvent voir en elles de véritables « mamans » des enfers.