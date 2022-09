Utilisez cette recette des plombiers pour éliminer les mauvaises odeurs de vos salles de bain

Malgré tout l’entretien que vous portez à vos salles de bains, ces dernières dégagent toujours parfois des mauvaises odeurs. Découvrez dans cet article, une recette des plombiers pour éliminer ces odeurs désagréables de vos salles de bain et cuisines.

En effet, l’odeur désagréable que dégagent parfois les salles de bain et ou cuisines n’est toujours pas due à un mauvais entretien. Mais elle provient des canalisations, qui ont accumulés de nombreux déchets, qui par la suite se sont décomposés. Pour alors éliminer ces mauvaises odeurs dans vos siphons et autres tuyauteries, vous pouvez utiliser cette astuce simple.

Ce remède maison vous permettra de venir à bout des bactéries présentes dans vos siphons et canalisations. Ils sont naturels, écologiques et respectueux de l’environnement et non toxiques pour l’Homme. Cela va vous éviter d’utiliser des produits chimiques qui nuisent à votre santé. Pour dégraisser, détartrer, supprimer les mauvaises odeurs et désodoriser en profondeur vos canalisations, utilisez ces ingrédients :

200 ml de vinaigre blanc

100 g de bicarbonate de soude

½ litre d’eau chaude

Lorsque vous avez réuni tous ces ingrédients, mélangez l’eau avec le vinaigre blanc et remuez bien. Versez le bicarbonate de soude directement dans le drain de votre douche ou de votre lavabo de salle de bain, puis versez le mélange d’eau chaude et vinaigre. Ce mélange va entraîner une réaction effervescente qui va désincruster toutes les saletés et libérer le drain. Laissez ensuite reposer toute une nuit.

Par ailleurs, vous pouvez aussi utiliser cette recette pour éliminer les mauvaises odeurs provenant de vos toilettes en y ajoutant le jus et la peau de 3 citrons. Faites bouillir la peau du citron dans l’eau et ajoutez le jus et le vinaigre puis mélangez le tout. Versez le bicarbonate de soude dans les toilettes et l’eau chaude avec le mélange vinaigre et citron. Laissez agir quelques heures puis tirez la chasse. Cette solution devrait éliminer toutes les bactéries présentes dans les canalisations et neutraliser les mauvaises odeurs, tout en laissant une odeur agréable et fraîche dans vos toilettes.