“Une fan a voulu coucher avec moi”, le chanteur zouglou Molière piégé par une femme

- Publicité-

Molière, le célèbre artiste zouglou, a connu des débuts tumultueux dans sa carrière musicale. Une anecdote incroyable témoigne des pièges auxquels il a dû faire face. Tout commence avec une fan obsédée qui était déterminée à avoir des relations intimes avec le chanteur.

Originaire de la commune d’Abobo en Côte d’Ivoire, Molière était très populaire. Avant son mariage en 2018, une prétendue promotrice de spectacles contacta l’artiste et son manager pour organiser une performance à Yopougon. Cependant, cette demande cachait en réalité un piège sournois.

La fan suggéra à Molière et à son manager de se rendre chez elle afin de recevoir un acompte pour le concert à venir. Ils acceptèrent l’invitation et se rendirent à Yopougon, ignorant les véritables intentions de cette femme.

- Publicité-

Une proposition indécente

Arrivés sur place, ils discutèrent des détails du contrat et demandèrent le versement de l’acompte convenu. Cependant, la fan ne put le remettre dans les délais prévus, obligeant Molière à se plaindre auprès de son manager.

“Arrivés chez elle, nous avons discuté du prix, étant donné que le spectacle était dans 2 jours. Une fois que nous sommes tombés d’accord, il était maintenant question qu’elle nous remette notre avance de cachet. Il faut préciser qu’à cette époque, il y avait un couvre-feu et il ne fallait pas que nous soyons chez elle à Yopougon après 18h. De 14h à 17h, elle n’a pas pu nous remettre l’avance, ce qui a incité à me plaindre auprès de mon manager. Ce dernier en a parlé à la dame, qui a demandé à lui parler dans une chambre”, a confié Molière.

Suite à cette réclamation, la fan a demandé à s’entretenir en privé avec le manager dans une chambre. À la sortie de cette chambre, Molière a remarqué que son manager était extrêmement fâché. Il lui a alors expliqué que la prétendue promotrice avait en réalité invité Molière chez elle dans le seul but de coucher avec lui.

- Publicité-

“Elle avait tout le potentiel, mais…”

Dépassé par la situation, Molière s’est retrouvé confronté au couvre-feu en vigueur à ce moment-là. La fan a donc proposé de les héberger pour la nuit. Pendant que son manager dormait dans la chambre, Molière s’est installé sur le canapé du salon. Cependant, la fan est venue le rejoindre plus tard dans la nuit, arguant que son statut d’artiste méritait une meilleure place.

“Elle m’a trouvée au salon la nuit et m’a dit que vu mon statut d’artiste, il n’est pas bien que je dorme dans le canapé et que je devais aller dans la chambre avec elle, ce que j’ai fait. Une fois en chambre, elle a tout fait pour qu’on couche ensemble, mais j’ai refusé. Elle avait tout le potentiel, mais moi, je n’étais pas préparé à cela, après tout, un garçon doit apprécier avant de se lancer. Après ce premier rendez-vous, je n’ai plus favorisé le contact entre nous, car j’ai été marqué négativement…’’, a-t-il ajouté.

Déterminé à respecter ses principes, Molière a refusé ses avances. Même si la fan avait tous les atouts en sa faveur, l’artiste ne se sentait pas prêt à s’engager précipitamment. Cette expérience négative a laissé une empreinte indélébile sur lui et il a décidé de mettre fin au contact avec la fan.

- Publicité-

Les débuts de Molière dans l’industrie musicale ont été marqués par cette mésaventure, mais cela ne l’a pas empêché de continuer à prospérer dans sa carrière. Avec le temps, il a su se forger une réputation solide et est devenu l’un des artistes les plus populaires de Côte d’Ivoire.

Cette histoire montre que la célébrité peut réserver bien des surprises et des défis inattendus, mais il revient aux artistes de rester fidèles à leurs valeurs et de préserver leur intégrité, même dans les situations les plus complexes.