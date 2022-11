Un séisme de magnitude 5,4 secoue l’Indonésie, près de 20 morts

Un tremblement de terre a secoué l’île principale de Java en Indonésie, lundi 21 novembre, endommageant des dizaines de bâtiments et envoyant les gens dans les rues de la capitale pour se mettre à l’abri. Les autorités locales annoncent «près de 20» morts et 300 blessés dans le séisme, nous rapportent

Un important tremblement de terre de magnitude a frappé ce lundi 21 novembre 2022 une région située au sud de la capitale indonésienne, où le séisme a fait trembler les immeubles. Le séisme a été évalué à 5,4 par l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS). L’Agence de géophysique d’Indonésie avait estimé plus tôt la magnitude à 5,6. Il s’est produit près de la ville de Cianjur, à quelque 100 kilomètres au sud de Jakarta.

Les tremblements de terre sont fréquents dans cet archipel tentaculaire, mais il est rare qu’ils soient ressentis à Jakarta. L’Indonésie, un vaste archipel de plus de 270 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de sa situation sur la « ceinture de feu », un arc de volcans et de lignes de faille dans le bassin du Pacifique.

En février, un séisme de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra Ouest. En janvier 2021, un séisme de magnitude 6,2 a fait plus de 100 morts et près de 6 500 blessés dans la province de Sulawesi Ouest.