« Un problème de personnes », les raisons du report du concert de Kérozen en France enfin dévoilées

Mike le Bosso, promoteur culturel ivoirien en Côte d’Ivoire a dévoilé les raisons du report du concert de Kerozen en France. Ledit concert est reporté et se tiendra finalement le 29 avril 2023 si tout va bien.

Entre mauvaises organisations et les dénonciations de menaces suivies des affiches vandalisées, il y a toujours une confusion autour des vraies raisons de la non tenue du concert de Kerozen initialement prévu le 4 décembre 2022 au Bataclan. « Je vous remercie », avait écrit Kerozen lorsqu’il annonçait le report de son spectacle.

Selon certaines indiscrétions, Kerozen a été boycotté par ses compatriotes vivant en France. Une version jamais confirmée par l’artiste lui même. « L’ambiance entre la communauté ivoirienne et certaines communautés est très morose…vous avez vu qu’après moi, il y a aussi VDA, ils ont reporté le leur, c’est triste… », avait expliqué Kerozen sur l’émission Showbuzz.

Mais contre toute attente, Mike le Bosso, un acteur culturel ivoirien basé en France est revenu sur le sujet dans un entretien accordé à Mulukuku DJ. Selon lui, tout est parti des problèmes de personnes.

« Ici, il y a déjà un problème de personnes… au départ quand ils ont mis son affiche (Kerozen Ndlr ), moi j’ai reçu des coups de fil pour me dire: lui-là, on attend ça bien pour lui, on va faire ça propre, c’est-à-dire qu’ils vont boycotter… », a-t-il confié.

Interrogé sur les détracteurs de Kerozen, Mike le Bosso a préféré ne pas révéler leurs identités. A l’en croire, ils reprochent à Kerozen de ne « pas chanter leurs noms’’. Une confidence qui prouve qu’il s’agit des mécènes et faiseurs de stars ivoiriens en France. Toutefois, le concert aura finalement lieu le 29 avril 2023.