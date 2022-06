Un jeune homme pris en flagrant délit de tentative d’empoisonnement (vidéo)

Profitant d’une courte absence de son ami, parti aux toilettes, un jeune homme aurait versé ce qui semblait être du poison dans la boisson de ce dernier. Alors, pris en flagrant délit de tentative d’empoisonnement, le présumé coupable a passé un sale quart d’heure.

Une vidéo fait le tour des réseaux sociaux et suscite l’indignation. Sur les images, un jeune homme est vu, en train de subir la vindicte de la foule. La scène se passait dans un espace, qui ressemblait à un bar-restaurant. Sur les images, une foule se lâche sur un individu de sexe masculin, assis à même le sol, demandant clémence. Selon les recoupements, le jeune homme aurait été pris en flagrant délit de tentative d’empoisonnement.

En effet, l’accusé était venu passer du bon temps avec des amis, à en croire les détails de l’histoire. Tout se passait bien, jusqu’à ce que, profitant d’une courte absence de son ami, qui était parti aux toilettes, l’individu aurait versé une poudre dans la boisson de ce dernier. Ensuite, il se rassit, comme si de rien n’était, attendant, probablement, que sa cible revienne et se serve de sa boisson, afin que, lui, il puisse avoir le résultat qu’il attendait, probablement. Mais, mal lui en a pris.

Alors que cet indélicat et dangereux individu se livrait à cette basse besogne, il aurait été vu par un autre client. Pour être sûr de confondre le présumé empoisonneur, plus tard, le guetteur a attendu, sans broncher, tout en surveillant la scène. C’est au retour de la cible que la foule s’est ruée sur lui, pour le forcer à boire, lui-même, la boisson dans laquelle il aurait mis du poison. Sous l’effet des coups de ceinture et autres, l’individu commença à vomir. Cela n’a pas empêché les autres clients de le massacrer, jusqu’à ce que la sécurité de l’espace de loisir ne vienne à sa rescousse.

Une minute de plus, le jeune homme pourrait y passer, tellement, le mauvais quart d’heure qu’il venait de passer l’a sonné.