Ukraine: Oleksiy Vadaturskyi, milliardaire et magnat des céréales, tué dans un bombardement russe

À la suite d’un bombardement russe dans la ville méridionale de Mykolaïv, le PDG de Nibulon, une importante holding agricole ukrainienne, Oleksiy Vadaturskyi, a été tué ainsi que sa femme. Il est l’un des plus riches hommes d’affaires d’Ukraine.

Tôt dans la matinée du 31 juillet, une figure de proue de l’agro-industrie ukrainienne, le magnat Oleksiy Vadaturskyi, et sa femme Raisa Vadaturska ont été tués par une frappe russe qui a touché leur maison dans la ville de Mykolaiv, dans le sud du pays. L’homme d’affaires de 74 ans était le fondateur de Nibulon, l’une des plus grandes exploitations agricoles d’Ukraine, spécialisée dans la production et l’exportation de divers produits, dont les céréales, le blé et le maïs.

En 2021, la valeur nette de Vadaturskyi était de 430 millions de dollars, selon Forbes Ukraine. Mykhailo Podolyak, un conseiller du bureau du président Volodymyr Zelensky, a déclaré que la Russie avait délibérément ciblé l’homme d’affaires.

« À mon avis, la mort d’Oleksiy Vadaturskyi n’est pas un accident, mais un meurtre délibéré et réfléchi », a-t-il déclaré. Selon M. Podolyak, le missile russe a frappé la chambre à coucher de la maison de Vadaturskyi, ce qui indique que l’attaque était un assassinat prémédité.

Les vidéos de la scène montrent que la frappe a touché précisément l’aile où se trouvait la chambre du couple. Leur maison était le seul bâtiment du quartier touché par une roquette russe. La ville de Mykolaïv se trouve sur la route principale qui mène à Odessa, le plus grand port d’Ukraine sur la mer Noire.