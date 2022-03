Ukraine : Kiev et Moscou s’accordent sur un point essentiel

Alors que des négociations sont en cours entre la Russie et l’Ukraine pour trouver un compromis pour un cessez-le feu total et la fin de la guerre, les deux délégations ont décidé de l’ouverture d’un couloir humanitaire pour l’évacuation des civils.

Les délégations russes et ukrainiennes se sont encore retrouvées jeudi à la table des négociations en Biélorussie pour trouver un accord afin de mettre fin à la guerre dans le pays. En effet, la Russie a entamé une opération militaire sur le territoire de l’Ukraine depuis moins d’une semaine pour selon elle, dénazifier le pays. Les deux parties s’étaient retrouvées le 28 février dernier pour une première discussion.

Le conseiller de la présidence ukrainienne Mikhaïlo Podoliak, publiant une photo des membres des deux délégations à la table des négociations, a indiqué que «nous commençons à discuter avec les représentants russes. Les points clés à l’agenda sont un cessez-le-feu immédiat, un armistice et des couloirs humanitaires pour l’évacuation des civils des villes et villages détruits ou constamment bombardés». Les deux parties ont convenu de mettre en place des couloirs humanitaires pour l’évacuation des civils.

Cet accord est pour l’heure, le seul dont on ait connaissance et on ne sait pas si d’autres points parmi ceux évoqués ont été négociés ou sont toujours en pourparlers. Ce qui est attendu par le monde entier, est la conclusion d’un accord pour un cessez-le-feu dans le pays. Pour l’heure, rien ne semble encore aller dans ce sens, le président russe Vladimir Poutine ayant assuré à son homologue français qu’il poursuivrait son avancée.