« Tu nous manques papa »: les déchirants adieux des enfants de Christian Atsu à leur père

le Ghana a organisé ce vendredi des funérailles d’Etat à Christian Atsu, décédé en février dernier à la suite du tremblement de terre en Turquie. Présents à la cérémonie, les enfants du défunt footballeur ont rendu un émouvant hommage à leur feu père.

Décédé en février dernier à la suite du tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie et qui a fait plus de 40 000 morts, Christian Atsu sera conduit ce vendredi à sa dernière demeure dans son village natal au Ghana. Des Funérailles d’Etat ont été organisées ce jour à Accra, la capitale, en hommage à l’illustre disparu. C’est le parvis de la State House qui a servi de cadre à la cérémonie.

Sous la présidence du chef de l’État Nana Akufo-Addo, la cérémonie a rassemblé les membres de la famille du défunt ainsi que ses anciens coéquipiers, arborant un t-shirt à l’effigie du disparu. De nombreux admirateurs se sont également joints à eux, défilant devant le cercueil drapé aux couleurs nationales, installé sous une tente immaculée.

Egalement présents à la cérémonie d’hommage, les enfants du défunt ont rendu un hommage émouvant à leur feu père. Dans une déclaration lue par un membre de la famille, Joseph Christian, Godwin et Abigail ont souhaité le repos éternel à l’ancien joueur de Chelsea.

« Tu nous as manqué, papa. Vous nous avez aimés pour ce que nous étions et vous nous avez acceptés pour ce que nous nous efforcions de devenir. Tu nous as toujours fait sourire et remplis de force. Votre force nous a donné un sentiment de protection et d’amour. Maintenant que tu es au paradis, nous savons que tu continueras à nous protéger. Merci d’être notre père. Nous vous aimerons toujours et vous nous manquerez. Repose-toi bien, papa« , ont déclaré les enfants du défunt, relayés par Pulse Sports.

Retrouvé mort sous les décombres

Christian Atsu a été confirmé mort le 18 février dernier après que son corps sans vie a été retiré des décombres à la suite du tremblement de terre en Turquie. Porté disparu lors de la catastrophe naturelle, le 6 février dernier, les secouristes ont pris deux semaines pour enfin déterrer son corps des gravats.

Les hommages ont afflué de loin et de près, beaucoup exprimant leurs condoléances à la famille et aux proches du footballeur. La légende Abedi Ayew Pele et sa famille ont rendu visite à la famille endeuillée et leur ont même fait don de quelques articles.

Plusieurs anciens joueurs se sont également rendus au domicile familial de leur collègue décédé pour compatir avec eux. Étaient également présents Asamoah Gyan, Sulley Muntari, Baffour Gyan, Emmanuel Agyamang-Badu et Haminu Dramani. La dépouille mortelle d’Atsu est arrivée au Ghana dans la soirée du dimanche 19 février, avec une courte cérémonie organisée au salon VIP de l’aéroport international de Kotoka pour accueillir le corps.

Former Black Stars players Sulley Muntari, Agyeman Badu, @ASAMOAH_GYAN3, and Haminu Dramani visited Atsu's family home to commiserate with them. pic.twitter.com/EUZFGBUP35 — Juliet Bawuah (@julietbawuah) February 21, 2023