« Tu as été lâche, libère le mari des gens », Makosso rembarre Josey et fait de grands déballages

Le général Camille Makosso a des griefs contre la chanteuse Josey à qui il reproche sa déclaration dans laquelle elle demande pardon à Aline, l’ex-femme de Serey Dié.

Après son soutien du lundi dernier, Camille Makosso a rebroussé chemin. Le révérend pasteur qui soutenait Josey dans sa relation avec Serey Dié a exprimé son mécontentement dans une vidéo diffusée en direct sur sa page Facebook le mercredi 29 juin 2022 de 22 heures à 1h du matin. Pour Camille Makosso, Aline est au plus mal. « La femme mariée pleure », a-t-il dénoncé. « Quelqu’un qui prie qu’on lui pardonne, c’est qu’elle a fait quelque chose », dit-il en fustigeant la dernière réaction de Josey sur sa page Facebook.

« Quand tu demandes pardon, c’est que tu te reproches quelque chose. Serey Dié a pété, Josey a tout gâté, les deux-là, ils sont nés pour vivre ensemble. (…) Tu demandes pardon, pourquoi? Donc, tu connais son nom ? (Aline, Ndlr) », a-t-il ajouté avant de s’en prendre aux conseillers de Josey: « Qui a dit à Josey de venir faire un communiqué, que Dieu prenne son âme. (…) La personne-là ne t’aime pas », a souligné Makosso.

Josey entre culpabilité et lâcheté

Dans sa vidéo, Camille Makosso estime que Josey a été lâche pour n’avoir pas assumé totalement et publiquement sa relation avec l’ancien capitaine des éléphants de Côte d’Ivoire. « Si Josey avait assumé son amour pour Serey Dié, elle sera soutenue par toute la Côte d’Ivoire. Josey, tu as été lâche, on te respecte quand tu assumes. », a-t-il souhaité.

A en croire le pasteur, pour avoir demandé pardon et n’avoir pas assumé les responsabilités notamment les conséquences de cette histoire d’amour, Josey doit laisser Serey Dié rejoindre sa femme. « Josey, libère le mari des gens, tu reconnais que tu es dans le péché, mais quitte le péché. Nous, on t’as vue dans l’amour, mais toi, tu te vois dans le péché », a-t-il souhaité.

Depuis hier nuit, ni Serey Dié, ni Josey n’a réagi à ce tacle de Camille Makosso qui devrait les faire réfléchir surtout que l’ancien capitaine des Eléphants de côte d’Ivoire n’était pas obligé de se livrer à la vindicte populaire dans le confessionnal de Konnie Touré sur Life TV.