Transition politique au Mali: Macky Sall s’en mêle

Le président du Sénégal et président en exercice de l’Union Africaine, Macky Sall, a eu lundi, un appel téléphonique avec les nouvelles autorités du Mali, le colonel Assimi Goïta. Le processus de la transition politique en cours à Bamako a été le sujet principal des échanges entre les deux parties.

Le processus de la transition au Mali fait des frustrés sur l’échiquier international. La CEDEAO, l’UEMOA, les Etats-Unis et l’Union Européenne ne s’entendent pas avec les autorités maliennes qui peinent à proposer un calendrier électoral au goût de la communauté internationale. Exclut de la quasi-totalité des instances internationales, le Mali est presque sans partenaires financières et se démerde d’une crise politico-pécuniaire qui risque de laisser des séquelles sans appel.

Fraîchement élu à la tête de l’Union Africaine, le président sénégalais Macky Sall, a pris contact avec les autorités de la transition malienne. Macky Sall s’est entretenu lundi 14 février avec le président de la transition malienne, Assimi Goïta. L’entretient téléphonique qui a été fraternel a duré quelques minutes.

«Un échange chaleureux et fraternel», rapporte le journal du Groupe Futurs Médias. Lequel, confie un diplomate repris par L’Observateur, entre dans le cadre des « efforts inlassables consentis par le nouveau président de l’Union africaine pour éteindre les foyers de conflits sur le continent ». La durée de la transition, pomme de discorde entre le Mali et la communauté internationale a également été abordée par les deux présidents.

L’échange a eu lieu à la veille du départ de Macky Sall pour le sommet UA-Union européenne (UE) qui s’ouvre ce jeudi 17 à Bruxelles. Au cours de ce 6e Sommet ordinaire Union Africaine – Union Européenne, plusieurs tables rondes thématiques portant sur le financement de la croissance, le système de santé et de production de vaccins, l’agriculture et le développement durable, l’éducation, la culture et la formation professionnelle, la migration et la mobilité, l’appui au secteur privé et à l’intégration économique, la paix, la sécurité et la gouvernance, le changement climatique et la transition énergétique, numérique et en matière de transports, seront organisées.