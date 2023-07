Togo: une nouvelle stratégie pour l’encadrement des thèses de doctorat à l’université de Lomé

- Publicité-

L’Université de Lomé, après avoir réalisé un diagnostic approfondi de l’encadrement des thèses de doctorat et des structures de recherche universitaires, a adopté une feuille de route novatrice visant à renforcer l’encadrement des doctorants et à garantir la qualité et la pertinence des sujets de recherche.

Le Professeur Dodzi Kokoroko, président de l’université de Lomé a jugé important de définir une nouvelle feuille de route pour l’encadrement des thèses de doctorat. Cette initiative vise à promouvoir des thèses de haute qualité en sélectionnant avec soin les sujets de recherche les plus pertinents.

La mise en œuvre de cette nouvelle stratégie consignée sur un document tient compte de plusieurs aspects essentiels. Une attention particulière est accordée à la mise à jour des connaissances des enseignants, qui doivent être en mesure de guider les doctorants vers des thèmes de recherche de qualité. Les travaux de coordination de la nouvelle feuille de route ont été assurés par le Professeur Akouété Ega Agbodji, qui souligne l’importance de baser ce document sur de nouveaux critères, en choisissant des sujets novateurs et pertinents lors de la sélection des candidats. Cela se fera dans le cadre d’un chronogramme détaillé et précis.

Le chronogramme prévoit diverses étapes, telles que des points de thèses, la rentrée doctorale et des formations d’appui spécifiques aux études doctorales, des séances de travail et de sensibilisation pour tous les acteurs impliqués dans les points de thèses afin de garantir le respect de cette activité cruciale, ainsi que la réactivation et l’actualisation des membres des comités de suivi de thèses. Des séminaires méthodologiques seront également organisés par chaque école doctorale et par domaine.

Le président de l’Université de Lomé a lancé un appel aux enseignants pour qu’ils se mobilisent pleinement afin de pouvoir contrôler les sujets de recherche qui leur sont soumis. Il souligne la nécessité de remise en question pour être en phase avec les exigences d’une recherche de qualité, tout en étant capables de guider les doctorants dans leurs propositions de sujets. Ces derniers sont appelés non seulement à devenir des enseignants, mais aussi des chercheurs. Cette nouvelle stratégie de l’Université de Lomé témoigne de son engagement envers l’excellence académique et la promotion de la recherche de qualité.

