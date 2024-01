Togo – RDC: Faure Gnassingbé félicite Félix Tshisekedi pour sa réélection

- Publicité-

Le président de la république du Togo Faure Gnassingbé, a adressé ses félicitations à son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection à la tête de la République démocratique du Congo (RDC).

Candidat à sa propre succession à la tête de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi est déclaré vainqueur avec plus de 70% des suffrages exprimés, selon les résultats provisoires publiés le 31 décembre 2023 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Depuis l’annonce des résultats provisoires, le fils d’ Étienne Tshisekedi ne cesse de recevoir des messages de félicitations de plusieurs dirigeants africains.

Dans un message publié sur ses comptes officiels, le président Faure Gnassingbé à l’instar de ses homologues du Sénégal et de la Guinée-Bissau, a adressé ses chaleureuses félicitations à son « frère et ami » pour sa brillante victoire. Il n’a pas manqué de souligner l’importance des relations entre le Togo et la RDC.

« Je suis convaincu que ce nouveau mandat nous offre l’opportunité de poursuivre le renforcement des liens historiques d’amitié, de fraternité et de coopération entre nos pays. Je forme pour le peuple frère du Congo des vœux ardents de paix, de stabilité et de concorde », a écrit Faure Gnassingbé.

Pour rappel, Félix Tshisekedi est déclaré vainqueur avec 73,34% des voix, suivi de Moïse Katumbi (18,08%) et de Martin Fayulu (5,33 %), à l’issue du scrutin du 20 décembre dernier.