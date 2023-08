Togo-Opération feux tricolores: la phase répressive démarre cette semaine

Après un mois dédié à la sensibilisation à travers l’opération « Feux Tricolores », le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile du Togo passe à la phase répressive à partir de ce lundi 28 août sur l’ensemble du territoire national.

Face à une première moitié d’année 2023 marquée par une série alarmante d’accidents routiers ayant entraîné plus de 282 décès et 4 611 blessés, les autorités togolaises ont entrepris une riposte proactive pour remédier à cette situation préoccupante. Lancée le 31 juillet dernier, l’initiative « Feux Tricolores » vise à instaurer une nouvelle dynamique en matière de sécurité routière. La phase de sensibilisation, qui a duré près d’un mois, a permis de rappeler aux usagers de la route l’importance du respect du Code de la route pour prévenir les accidents et les comportements dangereux sur les voies publiques.

Désormais, avec le passage à la phase répressive, les forces de l’ordre togolaises sont déterminées à faire respecter les règles de conduite de manière stricte. Selon le colonel Y. Okpaoul, chef de la Police nationale du Togo, toute infraction au Code de la route à partir de ce 28 août entraînera des sanctions sévères de la part des forces de sécurité.

- Publicité-

Les policiers, déployés sur diverses artères des rues urbaines à travers le pays, ont reçu pour mission spécifique d’intercepter les conducteurs et de saisir les engins à deux roues des usagers de la voie publique qui ne portent pas de casque de protection. Les passagers des engins saisis auront droit à une séance de sensibilisation d’environ 2 heures sur le Code de la route en groupe, une mesure visant à sensibiliser et à dissuader en même temps.

Les engins saisis seront restitués à leurs propriétaires uniquement l’après-midi suivant l’interception, à condition que les infractions soient corrigées. Dans le cas contraire, les engins seront confiés à la fourrière si les propriétaires ne les récupèrent pas à temps, conformément aux déclarations du chef de la Police nationale.

Cette étape répressive marque un tournant crucial dans les efforts déployés par les autorités togolaises pour réduire les accidents de la route et promouvoir la sécurité routière. Avis donc aux usagers de la route.