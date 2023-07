Togo: l’université de Lomé doté d’un laboratoire de séquençage de pointe

- Publicité-

L’Université de Lomé (UL) se dote d’un laboratoire révolutionnaire dédié au séquençage génomique des pathogènes émergents et ré-émergents. L’inauguration de ce nouveau joyau a été faite ce mercredi 19 juillet.

L’Université de Lomé (UL) franchit une étape décisive dans la recherche scientifique avec l’installation d’un nouveau laboratoire de séquençage génomique des pathogènes émergents et ré-émergents. Cette infrastructure de pointe, inaugurée en présence du président de l’UL et de la Représentante résidente de l’OMS au Togo, résulte d’une collaboration fructueuse entre l’UL, l’OMS, l’USAID et le Fonds mondial.

Ce laboratoire composé de trois compartiments spacieux, constitue une véritable avancée technologique dans le domaine de la recherche biomédicale. Le premier compartiment est dédié à l’extraction et aux réactions en chaîne par polymérase (PCR). Le deuxième compartiment abrite les équipements nécessaires au séquençage génomique et à la bio-informatique, permettant ainsi de décoder les séquences d’acides nucléiques constitutives du matériel génétique des organismes pathogènes. Quant au troisième compartiment, il sera spécifiquement utilisé pour la formation des futurs scientifiques, assurant ainsi la transmission des connaissances et le développement des compétences dans ce domaine de pointe.

Cette initiative pionnière renforce la capacité de l’UL à contribuer activement à la lutte contre les maladies infectieuses, en permettant une meilleure compréhension des mécanismes génétiques des pathogènes émergents et ré-émergents. Grâce à ce laboratoire de séquençage génomique, les chercheurs et les étudiants auront la possibilité d’approfondir leurs études, de développer de nouvelles stratégies de prévention et de traitement, et d’apporter des réponses adaptées aux défis sanitaires actuels et futurs.

