Togo: le SMIG et SMAG passent à 52 500 FCFA, soit une augmentation de 50%

Au Togo, les partenaires sociaux du gouvernement (centrales syndicales et organisations professionnelles des employeurs) sont parvenus à un accord, samedi, pour l’augmentation du SMIG et SMAG. Désormais, le SMIG passe à 52 500 FCFA, soit une augmentation de 50%.

Douze ans après la dernière revalorisation, de nouveaux montants plancher sont effectifs depuis le 1er janvier 2023 au Togo, en termes de rémunération salariale pour toutes les branches d’activité économique. Le gouvernement a en effet acté les propositions faites le 30 décembre dernier par les partenaires sociaux.

Concrètement, le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) et le Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG) sont désormais fixés à 302,89 FCFA par heure, soit 52 500 FCFA par mois sur toute l’étendue du territoire national.

“Il y a eu beaucoup de malentendus par le passé. Le SMIG s’applique uniquement et exclusivement dans le secteur privé, ce qui signifie que c’est une décision qui par nature devrait être prise dans le dialogue par les employeurs et les organisations syndicales des travailleurs”, a précisé mardi 03 janvier 2023, le ministre togolais en charge du travail, Gilbert Bawara.

“Le SMIG tient compte d’un certain nombre d’indicateurs socioéconomiques et d’objectifs d’intérêt général”, a en outre rappelé l’officiel, qui a félicité les différentes organisations syndicales des travailleurs, qui ont répondu à l’exhortation du gouvernement, pour des discussions franches et apaisées.