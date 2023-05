Togo : décès du président de la Cour Constitutionnelle, Aboudou Assouma

- Publicité-

Le Togo est en deuil suite au décès du Président de la Cour Constitutionnelle, Aboudou Assouma, qui a perdu sa bataille contre une maladie grave. Sa disparition laisse un vide immense dans le paysage judiciaire, alors qu’il était reconnu comme un défenseur éminent de la justice constitutionnelle.

Aboudou Assouma, figure respectée et estimée du système judiciaire togolais, s’est éteint, après une longue lutte contre une maladie qui l’a affaibli ces derniers mois. Il était Président de la Cour Constitutionnelle depuis 2007 et a consacré sa vie à la promotion de la justice et du respect de la Constitution.

La disparition d’Aboudou Assouma représente une perte immense pour le Togo et pour la communauté judiciaire du pays. Son dévouement sans faille à la primauté du droit et son engagement envers la protection des droits et des libertés des citoyens resteront des exemples inspirants pour les générations futures.

- Publicité-

Né le 10 avril 1961 à Sokodé, Aboudou Assouma était un homme d’une grande intégrité et d’une rigueur exemplaire. Il a étudié le droit à l’Université de Lomé et a gravi les échelons de la magistrature togolaise avec détermination. Avant d’accéder à la présidence de la Cour Constitutionnelle, il a occupé de nombreux postes clés au sein du système judiciaire, consolidant ainsi sa réputation de juriste compétent et impartial.