Togo: Aliko Dangote, l’invité spécial à la clôture de l’Evala 2023 à Kara

L’édition 2023 de l’Evala, l’événement culturel annuel considéré comme l’un des trésors de la culture togolaise, a pris fin ce week-end dans une ambiance de célébration. Pour l’occasion, le président Faure Essozimna Gnassingbé était de la partie en compagnie d’un invité de marque.

Démarré depuis le samedi 8 juillet dernier, Evala, l’événement exceptionnel qui offre une occasion unique de plonger dans les racines ancestrales du peuple Kabyè a connu son épilogue de week-end. Les dernières finales des luttes traditionnelles se sont déroulées samedi dans les cantons de Tcharè, Soumdina et Lassa. L’événement a été marqué par la présence remarquée du président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, accompagné d’un invité de taille en la personne du milliardaire nigérian Aliko Dangote.

Sur la page Facebook de la présidence du Togo, des clichés montrent les deux personnalités complices, lors de la danse de clôture des Evalas. Après son passage au Bénin où il a rencontré Patrice Talon, l’homme le plus riche de l’Afrique s’est rendu au Togo où il a pris part aux cérémonies de clôture de Evala.

L’Evala est bien plus qu’une simple compétition de lutte traditionnelle. C’est un véritable pilier de la culture togolaise qui permet de préserver et de transmettre les traditions ancestrales du peuple Kabyè. Cette édition 2023 a été une occasion de renforcer les liens communautaires et de célébrer l’identité culturelle du Togo.