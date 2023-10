Togo: Alain Foka se lance dans une nouvelle aventure à Lomé après RFI

- Publicité-

Alors qu’il vient à peine d’annoncer son départ définitif de Radio France Internationale (RFI), Alain Foka s’est d’ores et déjà engagé dans une nouvelle aventure à Lomé au Togo. Le journaliste camerounais a créé une entreprise dénommée MANSSAH.

Après 30 années de bons et loyaux services, le célèbre journaliste Alain Foka va quitter définitivement RFI. L’animateur de l’émission Archives d’Afrique a annoncé la nouvelle lui-même à travers un post sur ses réseaux sociaux.

« Après une trentaine d’années de bons et loyaux services où j’ai essayé sur les antennes de RFI de vous donner à la fois une lecture africaine de l’actualité internationale avec Médias d’Afrique (en quotidienne pendant 16 ans) et le Débat africain (en hebdomadaire pendant 12 ans), ainsi qu’une meilleure visibilité des champions africains avec Afrique + (en Hebdomadaire pendant 5 ans), et une version africaine de l’histoire contemporaine de notre continent à travers Archives d’Afrique (en hebdomadaire pendant 31 ans); j’ai décidé et choisi de quitter RFI à la fin de ce mois d’octobre 2023 », a annoncé Alain Foka.

Dans son message, le journaliste a précisé que son départ marque le début d’une nouvelle ère pour ses projets personnels. « (…) Ceci est donc un nouveau départ pour une plus grande vulgarisation de la pensée, du projet, de la vision africaine dans un monde en profonde mutation. Une grande surprise dans les mois prochains. Une renaissance », a-t-il indiqué.

Lomé, le nouveau point de chute d’Alain Foka ?

Parlant justement de projets personnels comme il l’a si bien dit dans son message, le journaliste va bientôt s’installer à Lomé avec sa nouvelle société dénommée MANSSAH. En effet, il s’agit d’une structure spécialisée dans le conseil en stratégie, le marketing, et le Lobbying.

La société est enregistrée sous le nom d’Alain Marcel GUEO FOKA et a son siège social à l’Immeuble AFRICAN GUARANTEE FUND, situé au Carrefour GTA à Lomé. Le capital social de cette entreprise s’élève à quatorze millions de francs CFA (14 000 000 FCFA), divisé en 1400 actions ayant une valeur nominale de 10 000 francs CFA chacune.

Outre le domaine de Marketing, la société envisage également de se diversifier en s’impliquant dans l’organisation d’événements, la tenue de conférences, la publication d’études, ainsi que la production, la réalisation, et la fourniture de prestations audiovisuelles. Cela comprend la rédaction d’articles et la création de contenu vidéo, adapté pour une variété de supports tels que la télévision, Internet, DVD, et la presse.

L’inauguration de cette nouvelle société MANSSAH aura lieu à Lomé le dimanche 22 octobre prochain.