Tiwa Savage: « Je ne suis pas difficile à obtenir, je suis difficile à gagner »

Toujours célibataire à 42 ans après son divorce avec Tunji Balogun le père de son enfant, la superstar nigériane Tiwa Savage ne manque jamais l’occasion de se confier sur son envie de se remarier. Dans un récent post sur ses réseaux sociaux, la chanteuse a donné un détail très important à un fan qui souhaite l’épouser.

Tiwa Savage occupe sans doute une place de choix parmi les artistes féminines les plus adulées du continent africain. Très active sur les réseaux sociaux, la reine de l’afrobeat connue pour son charme et sa sensualité n’en finit pas d’en mettre plein la vue à ses fans à travers des photos et des vidéos très osées. Lesquelles images, obligent certains fans courageux à déclarer leur flamme à la chanteuse.

En effet, un fan visiblement très amoureux de la star nigériane a pris son courage à deux mains pour faire sa déclaration à travers un tweet. « Mon genre de femme est Tiwa Savage mais comment l’avoir quand je suis fauché.[…] Mon genre aime les choses et j’en suis conscient, je ne peux pas lutter contre ça« , a écrit le fan en question.

Contre toute attente, Tiwa Savage a répondu à ce dernier, tout en lui donnant quelques détails importants qui pourraient aider son prétendant. « Non, je ne suis pas difficile à obtenir, je suis difficile à gagner« , a écrit la reine de l’Afrobeat.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que la chanteuse nigériane de 42 ans se confie sur le genre d’homme qu’elle veut. En concert à Dallas, métropole moderne située au nord du Texas aux Etats-Unis il y a quelques semaines, la chanteuse a ouvertement déclaré qu’elle veut se marier mais qu’elle n’a pas besoin forcément d’un homme qui a de l’argent, parce qu’elle est déjà riche. « Je ne cherche pas un homme qui a de l’argent parce que j’en ai aussi, tout ce que je dis c’est que nous devons avoir la même énergie… J’ai besoin de quelqu’un qui me fait vivre. », a-t-elle révélé sur scène.