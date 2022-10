Thaïlande: une fusillade de masse dans une garderie fait 34 morts dont 23 enfants

Au moins 34 personnes sont mortes jeudi, dans une crèche du nord-est de la Thaïlande. L’assaillant, qui était armé d’un couteau et d’un fusil, a ensuite tué sa femme et leur enfant, avant de se suicider.

Le bilan de l’attaque contre une crèche dans le nord de la Thaïlande, à Na Klang, est toujours provisoire. Au moins 34 morts, dont 23 enfants, a indiqué jeudi un colonel de police de la province de Nong Bua Lamphu.

Il y avait 22 enfants parmi les victimes du tireur présumé, qui, selon la police, avait été renvoyé du service pour des raisons liées à la drogue. Environ 30 enfants se trouvaient dans le centre lorsque le tireur est entré vers l’heure du déjeuner, a déclaré à Reuters Jidapa Boonsom, un responsable du district. L’homme a d’abord tiré sur quatre ou cinq membres du personnel, dont une enseignante enceinte de huit mois, a précisé Jidapa. « Au début, les gens ont cru qu’il s’agissait de feux d’artifice », a-t-elle ajouté.

Des vidéos postées sur les médias sociaux ont montré des draps recouvrant ce qui semblait être des corps d’enfants gisant dans des mares de sang dans le centre de la ville d’Uthai Sawan, dans la province de Nong Bua Lamphu (nord-est). Reuters n’a pas pu immédiatement authentifier ces images.

Plus tôt, la police a déclaré qu’une chasse à l’homme était en cours pour retrouver le tireur, et un porte-parole du gouvernement a déclaré que le Premier ministre avait alerté toutes les agences pour attraper le coupable.

Les fusillades de masse sont rares en Thaïlande, même si le taux de possession d’armes à feu est élevé par rapport à certains autres pays de la région, et que les armes illégales sont courantes. En 2020, un soldat en colère à cause d’une transaction immobilière qui a mal tourné a tué au moins 29 personnes et en a blessé 57 lors d’un carnage qui s’est déroulé sur quatre sites.