Terrorisme: Barkhane « va continuer la lutte avec les pays qui souhaitent notre appui »

« On va continuer la lutte avec les pays qui souhaitent notre appui. Nous souhaitons continuer à rassurer les forces armées, la MINUSMA (mission des Nations-unies au Mali), la force du G5 Sahel, en apportant un appui par les airs ou tout autre moyen », a indiqué le patron de Barkhane. Cette sortie du général Laurent Michon intervient alors que plusieurs observateurs soutiennent qu’après neuf ans au Mali, Barkhane est un échec total. Les autorités maliennes ont d’ailleurs indiqué ne pas être satisfait des résultats de l’opération et ont exigé son départ sans délais.

Devant des journalistes à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, le général Laurent Michon, Commandant de l’opération française Barkhane, s’est exprimé à l’occasion de la commémoration de la journée nationale et européenne d’hommage aux victimes du terrorisme. Il a profité pour évoquer l’avenir de la force qu’il dirige après son départ du Mali dans environ six mois.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.