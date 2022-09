« Tenor, laisse Eunice! », des ivoiriens désapprouvent leur possible réconciliation

Alors que les rumeurs d’une possible réconciliation entre Eunice Zunon et Ténor font polémique sur la toile évoquant une brouille entre le rappeur camerounais et son manager, les ivoiriens préfèrent que Eunice Zunon lui ferme définitivement la porte de son cœur.

Les ivoiriens ne sont visiblement pas favorables à ce que leur compatriote, Eunice Zunon recolle les morceaux avec le rappeur camerounais Ténor. Suite aux récentes révélations du manager de l’artiste qui semble regretter s’être mêlé de leur histoire de couple parce que Ténor serait en train de tenter revenir en de bons sentiments, des ivoiriens ont exprimé leur désaccord.

Même si Eunice Zunon n’a pas réagi à cette polémique, des ivoiriens sont montés au créneau pour fustiger cette possible réconciliation. « Tenor, nous les ivoiriens on savaient que tu allais revenir chercher Eunice (femme amoureuse belle et fructueuse) pardon explique à tes frères camers que tu ne peux t’en passer. C’est eux qui ont crié fort ici que l’amour n’est pas forcé. Tenor laisse Eunice », a écrit Edwige Milan.

Comme elle, d’autres internautes ont également donné de la voix. C’est le cas de Daniella La Duchesse qui n’a pas pu s’empêcher de demander à Ténor de suivre les conseils de ses compatriotes.

« Alerte Alerte! Ténor Reviens demander pardon à notre Eunice? Mais qu’est-ce que c’est? Les influenceurs camerounais tous autant qu’ils sont, on dit et redit … Eunice laisse notre frère! Maintenant, ce matin on va dire à Ténor, Ténor laisse Eunice tranquille, elle est trop grande pour toi … », a-t-il publié en légende ‘un cliché de Tenor.

Eunice Zunon a tourné la page…

Quelques jours après la diffusion d’une vidéo d’Eunice Zunon et Ténor en train de se livrer à une violente bagarre, l’humoriste ivoirienne a annoncé sa rupture avec le rappeur camerounais en indiquant être passé à autre chose. « Aujourd’hui, je vous annonce que j’ai tourné la page définitivement. Et je vous le dis, sans haine. J’ai tourné la page sans haine, j’ai lavé ma main, j’ai appris la leçon. Et je pense que je grandis. J’ai 25 ans (…) », avait confié Eunice Zunon.

Au lendemain de la publication de la vidéo sur la toile, le manager de Ténor a été convoqué pour non seulement expliquer pourquoi il s’est permis d’enregistrer la scène mais aussi pour donner les raisons de la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, ce dernier semble avoir des regrets. « On sait que quelqu’un est humble lorsqu’il sait faire profil bas et faire montre de maîtrise en toute situation bien qu’il puisse avoir connaissance de son pouvoir… Financier… Entre autres… », a-t-il écrit sur sa page Facebook il y a quelques jours.

Taphis en colère contre Ténor ?

A l’en croire, c’est toujours les gens qu’on aide le plus qui se plaignent le plus. « Et qu’au final deviennent des instruments de ta chute. Ils ont toujours tendance à minimiser ou occulter tout le bien que tu leur apporte pour se concentrer sur ce qui peut être ton occasion de chute », a-t-il ajouté. Pour lui, parfois, c’est mieux d’aider des inconnus qui ne connaissent pas et qui ne pourront jamais être reconnaissant mais surtout qui ne pourront jamais mal parler de leur proche.

Ces sorties médiatiques a fait réagir les internautes qui soupçonnent dores et déjà une réconciliation entre Eunice Zunon et Ténor. D’après eux, Taphis semble ne pas accepter que Ténor entre en contact avec son ex-fiancée après leur séparation qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive.