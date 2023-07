Tamsir : le beatmaker ivoirien agressé au Festival des Ardentes

- Publicité-

Lors du festival des Ardentes 2023, l’arrangeur ivoirien, Tamsir, l’un des plus grands fans du chanteur américain, Travis Scott, a été agressé par la sécurité. L’événement s’est passé pendant son séjour en Europe, affirme le rappeur ivoirien Didi B.

Tam Sir, l’un des plus jeunes beatmakers ou concepteur de rythmique, a réussi à s’imposer dans cette sphère assez restreinte. Grâce à un travail acharné, Tam Sir est devenu incontournable dans la sphère des arrangeurs en Côte d’Ivoire.

En effet, lors du festival de Travis Scott, qui a débuté depuis ce vendredi 7 juillet 2023, la foule est dense, impressionnante et rugit de joie devant l’énergie de l’immense star du rap qui, à 32 ans, explose toutes les 2 minutes en pyrotechnie pour étayer ses propos. Il sort banger après banger (et sa discographie en regorge) comme Butterlfy Effect, Sicko Mode ou Stargazing.

L’évanouissement s’ensuit et nous remercions nos instincts de survie de ne pas nous être faufilés au premier rang. Surtout quand vous regardez les gardes de sécurité attaquer de manière impressionnante un fan essayant de monter sur scène. Il rappelle également que son nouvel album Utopia devrait arriver dans les prochains jours.

Après quarante-cinq minutes de concert, au lieu de l’heure et demie prévue, l’artiste baisse le rideau de Chair de poule. « Nous vous aimons tous, au revoir. » Il est 12 h 35 et tout le monde se regarde avec confusion : « y est-il vraiment allé ? Dans la foule, le gars à côté de nous ne cache pas sa déception. D’autres chantent « On est vivants ». Il n’est venu que pour Travis. Les seuls qui aient finalement repris leur souffle sont les équipes médicales et de sécurité. Même si ce dernier doit désormais gérer le flux de personnes qui tentent de sortir du festival.

L’agression du beatmater ivoirien, Tamsir lors du concert de Travis Scott

L’information a été lancée par le rappeur ivoirien, Didi B, qui, en colère, a lâché un long message sur sa page Facebook dans lequel il dénonçait le comportement des agents de sécurité et de la police lorsque Tamsir se faisait agresser.

Dans ses propos, il affirmait que l’arrangeur, étant un fan de Travis Scott, a payé une place VIP pour 3 jours de festival en Europe. Jour 3 de ce festival, lorsque le show de Travis Scott commence, il s’évanouit sous la pression de la foule. Lorsqu’il se réveille complètement désorienté, essayant de comprendre ce qui lui est arrivé, il est étranglé et a du mal à sortir des bras des gardes. Il reçoit des coups de pied et de poing, toujours choqué et désorienté, et se retrouve au sol avec les genoux sur le cou, ce qui lui empêche de respirer. Il est ensuite vu par des ambulanciers paramédicaux, son visage enflé et saignant de la bouche. Lorsqu’il tente de quitter le festival, il est accueilli sans prévenir par la police, qui le menotte et l’emmène au commissariat en garde à vue, pieds nus, car ses chaussures ont été laissées au festival.

Après ce récit amer du rappeur ivoirien, il ajoute ceci : « Mon frère est parti tout seul, sans camarade. Il ne pouvait pas faire grand-chose à qui que ce soit. Il a quitté Abidjan pour voir Travis Scott dans un grand festival en Europe et il est reparti de la bas bouche en sang, traité comme un criminel. On voit ça avec la justice, mais je doute sincèrement que l’on reçoive tous les festivaliers de cette manière. J’essaie de rester mesuré dans mes propos, mais c’est difficile. » Pour le moment, Tamsir n’est pas encore sorti du silence pour mieux expliquer ce qui s’est réellement passé.

