Taba Jean-Christophe Roger élu Mister Côte d’Ivoire 2023

Dans la nuit du 15 juillet, après une cérémonie palpitante et pleine de symbole culturel de la 3e édition du prestigieux concours au palais de la culture, M. Taba Jean-Christophe Roger s’est vu décerner la couronne du Mister Côte d’Ivoire 2023 et succède ainsi à M. Grié Dominique Michel, Mister Côte d’Ivoire 2022.

Taba Jean-Christophe Roger, 27 ans, comptable de profession et mesurant 1m85 est le Mister Côte d’Ivoire 2023. Il a été élu à l’unanimité dans la nuit du 15 juillet lors d’une grande cérémonie qui s’est tenue au palais de la Culture d’Abidjan. A ses côtés, 15 dauphins ont été également élus parmi une cinquantaine de candidats pour soutenir le Mister dans son mandat qui sera consacré principalement aux causes des enfants déscolarisés.

« Mon projet social est d’aider les enfants déscolarisés, à être inséré dans le tissu social ou à reprendre le chemin de l’école à travers plusieurs méthodes que nous allons mettre en place, avec le ministère de l’éducation nationale », a déclaré Taba Jean-Christophe Roger.

Initié en 2021 par Lord Kommunication, le concours Mister Côte d’Ivoire vise à promouvoir le terroir ivoirien, à travers le mixte intellect et beauté masculine. L’édition 2023 qui a mis en lumière la beauté et l’intellect de la jeunesse ivoirienne, a été marquée par un spectacle d’envergure nationale autour du thème « Culture et loisirs, facteurs de développement du tourisme local, quelles opportunités pour la jeunesse ? ». Elle a aussi connu la présence remarquée de Dorcas Sery, Miss Côte d’Ivoire 2005, qui présidait le jury ; Marlène Kouassi-Kany, Miss Côte d’Ivoire 2022 ; Ursula Dutauziet, conseillère juridique ; Daniela Emane, présidente du comité Mister Cameroun et directrice générale de Miss Cameroun.

Notons que parmi les récompenses, Taba Jean-Christophe Roger a remporté un véhicule offert par Sada Motors. Il partage le podium avec Akpoué Ange Aristide, 23 ans, étudiant, et Gnaman N’Cho Johann, 27 ans, mannequin, classés respectivement 1er et 2ème dauphin national. Pour sa part, Kader Doumbia, 22 ans, 1m79 étudiant en droit, s’octroie l’écharpe de 3è dauphin et Mister Force 2023, tandis que Ruben Bendjé, 25 ans, 1m80, entrepreneur est classé coup de cœur du jury.