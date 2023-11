Sucre: 04 astuces insoupçonnées pour prendre soin de votre maison

Votre cuisine regorge de nombreux aliments qui peuvent que vous être utiles pour vos tâches ménagères. Vous seriez peut-être surpris d’apprendre que le sucre dispose de certaines propriétés méconnues.

Si le sucre n’est pas recommandé pour la santé, il présente cependant quelques utilisations intéressantes pour l’entretien de la maison. Découvrez ici quatre astuces surprenantes.

Détartrer une cafetière

Utilisez une demi-tasse de sucre en poudre pour détartrer votre cafetière. Faites comme si vous alliez préparer du café, mais remplacez-le par le sucre. Votre cafetière ressortira presque comme neuve.

Enlever une tache de graisse

Préparez une pâte de nettoyage avec du sucre et de l’eau. Appliquez-la sur la tache et laissez reposer pendant une heure. Ensuite, lavez le vêtement normalement et la tache aura totalement disparu.

Nettoyer les mains

Pour éliminer facilement les taches de graisse ou de peinture sur vos mains, mélangez une quantité égale d’huile d’olive et de sucre dans le creux de votre main. Frottez doucement pendant quelques minutes, puis rincez abondamment. Le sucre agit comme un abrasif et facilite l’action de l’huile contre les taches. Vos mains seront propres et hydratées.

Soulager les hoquets

Un remède de grand-mère pour faire passer les hoquets consiste à ajouter une pointe de vinaigre sur un morceau de sucre et le faire fondre sous votre langue. Cela donne souvent des résultats positifs.