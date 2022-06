Sommet G7: Brigitte Macron très élégante dans un total look nude (photos)

Brigitte Macron, la Première Dame Française a fait sensation dans un total look nude au cours de la cérémonie d’accueil du sommet du G7 le dimanche 26 juin 2022 en Allemagne.

La cérémonie d’accueil du sommet G7 s’est tenue ce dimanche 26 juin 2022 à l’hôtel de luxe Schloss Elmau, à Krün en Bavière, Allemagne. Brigitte et Emmanuel Macron ont aussi pris part. Et comme la Première Dame Française ne rate aucune occasion, elle a encore fait parler d’elle avec son total look nude.

En effet, elle s’est vêtue d’un trench et d’une robe midi en cuir de sa marque fétiche Louis Vuitton. Elle a rehaussé son style d’une paire de collants chairs ainsi que d’une paire de lunettes de soleil aux verres teintés. Brigitte Macron a accessoirisé le tout par une paire d’escarpin de la même couleur.

Il faut noter que pour cette sortie, la première Dame qui porte souvent des couleurs primaires et flashy (bleu, rouge, orange), a sorti le grand jeu en portant son choix sur une autre couleur.

Pour rappel, le sommet du G7 est l’occasion d’envoyer un signal fort d’unité en ces temps troublés, en plaidant pour le progrès, la prospérité, la paix et la sécurité. La solidarité et une coopération étroite sont nécessaires pour atténuer les conséquences de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine.