Le sommet États-Unis-Afrique s’ouvre ce mardi 13 décembre à Washington. Mais, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Soudan n’ont pas reçu leur carton d’invitation pour le sommet de Washington.

Quatre pays africains, ayant récemment connu des coups d’État, ne seront pas à Washington, la capitale fédérale des Etats-Unis, qui abritera du 13 au 15 décembre 2022, le sommet Etats-Unis-Afrique. Et pour cause, ces pays sont sous sanctions de l’Union africaine et les Etats-Unis disent s’être basés sur la ligne de l’UA, nous rapporte RFI.

Deux autres membres de l’UA ne sont pas conviés, indiquent les États-Unis. L’Érythrée – avec qui Washington précise ne pas avoir de relations diplomatiques entières – et la République arabe sahraouie démocratique. Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis ont reconnu la « marocanité » du Sahara Occidental, une position ensuite confirmée par Joe Biden.

Cette rencontre de séduction de Joe Biden portera essentiellement sur le raffermissement des relations diplomatique, sécuritaire et financière entre les Etats-Unis et l’Afrique. Le Président américain veut peser autant que la Russie et la Chine sur le continent.