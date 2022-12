Bénin: Patrice Talon s’est envolé pour les États-Unis

Le président Patrice Talon s’est rendu aux États-Unis ce lundi 12 décembre 2022. Ce voyage officiel s’inscrit dans le cadre de la participation du Bénin au sommet États-Unis – Afrique, qui se tiendra du mercredi 13 au jeudi 15 décembre.

Le président béninois s’est envolé pour les États-Unis ce mardi. Pendant trois (03) jours, Patrice Talon va représenter le Bénin au sommet États-Unis – Afrique qui connaîtra la participation de plusieurs autres dirigeants d’Afrique.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Entre autres dirigeants attendus, on note le président rwandais Paul Kagamé, le président de la République démocratique du Congo Félix Tchisekedi, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et le président tunisien Kais Saïed. La Guinée Équatoriale, l’Afrique du Sud, l’Éthiopie et bien d’autres pays africains seront aussi représentés à ce conclave de haut niveau.

Le sommet sera consacré particulièrement aux questions d’investissements, de sécurité alimentaire, de changement climatique, de gouvernance et de démocratie.