Diplomatie: un émissaire du président mauritanien reçu au Palais de la Marina par Romuald Wadagni

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a accordé une audience solennelle ce vendredi 12 juin 2026 au ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug.

Envoyé spécial et porteur d’un message écrit du chef de l’État mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le chef de la diplomatie mauritanienne a profité de cette rencontre au Palais de la Marina pour réaffirmer la solidité et la qualité des relations bilatérales qui unissent Cotonou et Nouakchott.

​Au cœur de cette audience, les discussions ont permis de passer en revue plusieurs dossiers d’intérêt commun, axés principalement sur les grands enjeux diplomatiques, les défis sécuritaires régionaux et les dynamiques de développement sur le continent africain.

L’actualité au sein de la Oumma islamique ainsi que les thématiques stratégiques liées à l’Organisation de la Coopération Islamique ont également meublé les échanges entre le président béninois et son hôte.

À l’issue de la séance de travail, Mohamed Salem Ould Merzoug a publiquement salué le positionnement diplomatique du Bénin, exprimant la gratitude de son pays pour le soutien ferme apporté par Cotonou à une requête spécifique formulée par la Mauritanie au sein de l’OCI, un geste qui illustre la parfaite convergence de vues et la solidarité active entre les deux nations.

​Cette rencontre a par ailleurs revêtu un caractère hautement politique et protocolaire. L’émissaire mauritanien a transmis de vive voix les félicitations chaleureuses du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à son homologue Romuald Wadagni pour son élection à la magistrature suprême du Bénin.

Le diplomate mauritanien a conclu son intervention en rendant un vibrant hommage au leadership constructif du Bénin, saluant à la fois les réformes structurelles engagées pour le développement du continent et l’implication constante du pays dans la recherche de solutions durables pour la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique de l’Ouest.