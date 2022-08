Somalie : au moins 30 personnes tuées et 40 blessées dans une attaque des islamistes Shebab

Dans un premier temps, les autorités somaliennes ont fait état de huit morts parmi les civils, puis ont actualisé leur bilan à 14 victimes, et parlent maintenant d’au moins trois douzaines de morts et 40 blessés, selon l’agence de presse Europa Press, qui cite un bilan officiel préliminaire.

Le bilan a été annoncé par les médias officiels somaliens et rapporté par le portail d’information Garowe On Line, ajoutant que les forces d’élite Haramacad, formées en Turquie, ont été déployées sur place dans le but de mettre fin aux affrontements avec les éléments Al Shabab, qui durent depuis plus de 20 heures. Les extrémistes islamiques des Shebab, affiliés au réseau terroriste Al-Qaida, ont pris d’assaut l’hôtel Hayat dans la nuit de vendredi à samedi, au milieu de coups de feu et d’explosions.

Les éléments Shebab ont attaqué l’hôtel, habituellement fréquenté par des politiciens et des représentants du gouvernement, et ont tiré sur les civils qui y séjournaient. Parmi les morts figurent le propriétaire de l’hôtel, d’autres hommes d’affaires, ainsi que plusieurs policiers somaliens qui se trouvaient sur les lieux.

Dans un communiqué, le groupe djihadiste Al Shabab a revendiqué l’attaque, affirmant que ses combattants se sont suicidés au cours de celle-ci. Il s’agit de la plus importante attaque perpétrée dans la capitale somalienne depuis l’élection du président Hassan Sheikh Mohamud en mai.