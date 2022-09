Soldats ivoiriens détenus au Mali: la France exprime son « soutien total » à la Côte d’Ivoire

Mardi 27 septembre, Gérald Darmanin, le ministre Français de l’Intérieur s’est rendu en Côte d’Ivoire pour un déplacement consacré à la sécurité et à la coopération. Au cours de cette visite, M. Gérald Darmanin, a traduit le « soutien total » de son pays à la Côte d’Ivoire, à propos des militaires ivoiriens détenus au Mali.

En visite de travail mardi 27 septembre 2022 en Côte d’Ivoire, le Ministre de l’Intérieur de France, Gerald Darmanin, a exprimé mardi à Abidjan, le « soutien total » de la France au Gouvernement ivoirien pour ses soldats emprisonnés au Mali. Gerald Darmanin s’est exprimé après des échanges avec le président ivoirien Alassane Ouattara, au Palais présidentiel.

« J’ai évoqué avec lui la question de la stabilité régionale, la situation difficile qui se déroule aujourd’hui bien sûr au Mali. Je veux redire ici que notre soutien est total auprès du Gouvernement de la Côte d’Ivoire pour les soldats de votre pays qui sont aujourd’hui emprisonnés, à l’écoute de tout ce qui se passe ici en Côte d’Ivoire, la lutte contre le terrorisme, la sécurité et la paix publique », a-t-il déclaré.

Lors de cette visite, Gérald Darmanin a dit être venu apporter un message de salutation amical de la part de Emmanuel Macron, le président de la République française, au chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara. Ils ont ensuite évoqué la question de la stabilité régionale.

Il a également visité l’Académie de lutte contre le terrorisme à Jacqueville (Sud), un centre de formation pour lequel « la Côte d’Ivoire et la France sont très engagés et pour lequel (les deux pays veulent) continuer à aider évidemment pour la stabilité de l’Afrique » et de la région ouest-africaine. Darmanin a rencontré ensuite le ministre d’Etat, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, à son Cabinet.