Soins de la peau : 08 erreurs courantes à éviter selon les dermatologues

Vous rêvez d’avoir une belle peau au quotidien, mais vous ne lui accordez pas l’attention nécessaire. Voici 08 erreurs courantes et qui sont à éviter pour une bonne prise de soin de votre peau.

Prendre soin de sa peau, c’est avoir les bons gestes, mais également éviter certaines erreurs que l’on commet souvent sans s’en rendre compte ou par manque de connaissances et très souvent aussi par manque de temps. Découvrez 08 de ces erreurs à éviter

1.Utiliser le même savon pour le corps que le visage

N’oublie pas que la peau du visage est beaucoup plus sensible que celle du reste du corps et qu’elle nécessite donc des soins particuliers. Donc, si tu utilises le même savon pour ton visage que celui que tu utilises pour le reste de ton corps, tu ne rends pas service à ta peau du visage.

2.Ne pas utiliser de crème solaire

Absorber les rayons UV du soleil fait vieillir la peau plus tôt. Il faut donc la protéger et filtrer ces rayons solaires en appliquant toujours la protection en saison estivale. Il faut appliquer ce produit non seulement quand vous allez à la plage mais aussi lorsque vous sortez pour des courses et que vous serez longuement exposé au soleil.

3.Trop se toucher le visage

C’est quelque chose que l’on fait malheureusement très souvent: se toucher le visage à longueur de journée. Le fait de toucher ton visage peut propager de la saleté, et des bactéries de tes mains à ton visage, ce qui peut entraîner l’obstruction des pores et des éruptions cutanées.

4.Triturer ses boutons

Qui n’est pas tenté de percer ses boutons ou ses points noirs dès qu’ils apparaissent ? Retiens-toi ! S’attaquer à eux est une mauvaise idée car cela peut faire des marques sur ta peau.

5.Dormir avec du maquillage

La fatigue conduit parfois à des faux pas tels que l’habitude de s’endormir sans se démaquiller le visage. C’est une grosse erreur car cela empêche la peau de respirer et peut provoquer des irritations. Cela peut également empêcher la régénération, dessécher la peau et entraîner la formation de rides.

6.Ne pas avoir une alimentation variée et équilibrée

La consommation de fruits et légumes est essentielle car elle apporte à l’organisme les vitamines et minéraux dont il a besoin. La peau du visage a principalement besoin de vitamine A et de vitamine C.

7.Ne pas boire assez d’eau

L’eau est précieuse pour la santé de tout l’organisme et ce, surtout pour la peau du visage. Elle sert à maintenir une hydratation constante afin que cette dernière se régénère. La déshydratation entraîne la sécheresse de la peau avec l’apparition de rides visibles.

8.Ne pas traiter le cou

Souvent, nous utilisons nos soins seulement sur le visage mais on oublie que le cou est également à traiter. Et pour cause, il peut y avoir des taches, des rides et des plis dans cette partie du corps. Il est nécessaire de consacrer quelques secondes à cette partie du corps visible.