Smartphones: 06 conseils pour prolonger la durée de vie de vos batteries

L’utilisation des smartphones étant devenue toujours plus importante, il devient parfois difficile pour nos batteries de tenir le choc. Dans cet article, découvrez les raisons pour lesquelles le téléphone se décharge trop vite ainsi que les astuces à suivre pour prolonger l’autonomie de votre smartphone et la durée de vie de la batterie.

Si votre téléphone se décharge très rapidement, plusieurs raisons peuvent en être la cause. Ci-dessous nous vous donnons quelques recommandations pour vérifier d’où peut provenir le dysfonctionnement.

Fermez les applications après les avoir utilisées

Vous avez tendance à ouvrir toute une flopée d’applis sur votre smartphone, sans nécessairement les fermer lorsqu’elles ne vous sont plus utiles. Or cela continue de grignoter votre batterie. Lorsque vous lancez une application lourde parce que de belle qualité, cela a un impact sur la consommation d’énergie de votre appareil.

La luminosité de l’écran

Il est assez facile de le deviner mais les écrans et une luminosité en permanence au maximum représentent une part non négligeable dans la consommation de la batterie. D’autant plus que les écrans actuels sont très gourmands en énergie avec des résolutions de plus en plus importantes, et un rafraîchissement avec un taux de fréquence important.

Déconnectez les options de connexion inutilisées

Lorsque vous êtes à la maison, votre smartphone se connecte automatiquement à votre box en wifi. Il n’est donc pas forcément utile de conserver l’option d’utilisation des données mobile active. Cela est d’ailleurs également valable dans l’autre sens. Lorsque vous sortez, la connexion en wifi ne sert à rien. Votre appareil continuera pourtant en permanence à détecter tous les modems que vous croiserez, vidant petit à petit la batterie.

Il en va de même avec l’utilisation du GPS. La plupart des utilisateurs laissent en effet cette option active alors qu’ils ne l’utilisent pratiquement jamais. Pourtant, la position de votre smartphone est de cette façon constamment tracée et cela consomme énormément.

Les mises à jour

Les mises à jour restent quelque chose d’important et nécessaire. En effet, si votre téléphone n’est pas à jour, il n’est donc pas optimisé et par conséquent cela peut avoir un impact sur la batterie avec des applications qui peuvent devenir plus énergivores. Il est donc important de vérifier régulièrement si une ou plusieurs mises à jour sont disponibles et de les faire sans attendre.

De la même manière que votre smartphone, les applications doivent être mises à jour lorsqu’une est disponible pour garder un appareil optimisé.

Utilisez votre smartphone avec plus de parcimonie

Plus le temps passe, plus nous avons tendance à surutiliser nos smartphones à la moindre occasion. C’est pourtant une évidence, plus vous allez l’allumer et plus la batterie se videra. Remettez donc en question certains usages que vous faites. Est-il nécessaire de prendre le moindre instant de votre vie en photo, de partager sur les réseaux sociaux tous les événements de votre journée, de lancer une partie de Candy Crush car vous devez patienter une minute dans une file d’attente, etc. ?

En réduisant le nombre de ces micro utilisations, votre téléphone aura une durée de vie quotidienne plus grande !

Evitez d’exposer vos smartphones à des températures surélevées

Les nouvelles technologies numériques n’apprécient généralement pas du tout les mercures qui grimpent trop haut ou chutent trop bas. Si l’on sait en principe que le smartphone fait partie des objets à ne pas exposer à la chaleur, on ignore que le froid le pousse à surconsommer la batterie. Ne laissez donc pas le téléphone dans la voiture ou dans des lieux trop chauds, mais pensez aussi en hiver à la placer dans une poche qui lui permettra de ne pas se rafraîchir à l’excès.

