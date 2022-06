Smartphone : 02 méthodes simples pour enlever les rayures de l’écran

Aujourd’hui, il est assez facile de rayer l’écran de son smartphone. Il suffit simplement de le faire tomber sur du béton ou tout simplement de le laisser dans sa poche de pantalon avec une paire de clé. Mais ne vous inquiétez pas, voici 02 astuces pour vous sauver, enfin sauver l’écran de votre smartphone !

Quiconque possède un smartphone aura tôt ou tard des rayures sur l’écran. Cela peut difficilement être évité avec une utilisation quotidienne. Lorsqu’il y a trop de rayures ou que les rayures individuelles sont trop grosses, il est temps de faire quelque chose. Découvrez ces astuces pour corriger cela.

Pâte dentifrice

Pour éliminer les petites rayures sur votre écran de smartphone, munissez-vous de dentifrice en pâte et pas en gel. Recouvrez d’abord les différents ports du smartphone, puis appliquez du dentifrice sur un coton-tige ou un chiffon propre et doux.

Vous devez ensuite frotter doucement en effectuant des mouvements circulaires sur l’écran jusqu’à ce que la rayure disparaisse. Prenez ensuite un autre chiffon doux et essuyez le restant de dentifrice.

Talc, bicarbonate de soude, huile

Le principe est le même que celle de la pâte dentifrice. Formez une pâte épaisse et consistante en mélangeant, dans un bol ou tout autre récipient, deux tiers de bicarbonate de soude pour un tiers d’eau. Appliquez avec un chiffon propre, frottez doucement et en cercle, et nettoyez une fois que la fissure s’est résorbée. Si vous n’avez pas de bicarbonate de soude, la même technique fonctionne très bien avec du talc, que vous devrez aussi mélanger préalablement à de l’eau.

Quelques gouttes d’huile végétale, enfin, peuvent aussi faire l’affaire et se solidifier à l’intérieur de la fissure pour enlever une rayure. Vous ne devrez pas tarder ensuite à rincer à l’eau claire pour éliminer le surplus.