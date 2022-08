Shatta Bandle: « Je suis court, mais je gaspille pas moins de 30 millions de dollars par mois »

Alors qu’il a disparu des réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, Shatta Bandle de son vrai nom Idris Firdaus, a finalement donné de ses nouvelles. Dans un récent message, le présumé milliardaire s’est une fois encore vanté de sa fortune en révélant aux internautes la faramineuse somme qu’il dépense chaque mois.

Très actif sur les réseaux sociaux, Shatta Bandle la star du net originaire du Ghana ne rate jamais l’occasion de faire parler de lui. L’homme atteint de nanisme depuis sa naissance, ne cesse en effet, d’exhiber des voitures de luxes et des liasses de billets à travers ses posts sur la toile.

Pour prouver aux internautes que sa fortune dont il se vante chaque fois a encore connu une augmentation, l’homme court, dans une nouvelle publication vient d’annoncer à ses fans la bagatelle somme qu’il dépense chaque mois.

« Je suis court mais mon argent est grand, je gaspille pas moins de 30 millions de dollars par mois… », a-t-il écrit avant de lancer comme d’habitude une pique à l’homme le plus riche de l’Afrique, le milliardaire nigérian Aliko Dangote.

Faut-il le rappeler, ce n’est pas la première fois que Shatta Bandle lance ouvertement un défi au nigérian Aliko Dangote. « je ne peux me comparer à personne en ce qui concerne la richesse. Si quelqu’un prétend qu’il est riche que moi, je ne vois pas le mal dans ça. Je ne suis en concurrence avec personne. Le plus important est que j’ai mes affaires et je me contente de ce que j’ai. Je n’ai rien à prouver à personne. Je n’ai jamais attiré des regards sur moi. J’ai été reconnu par les travaux que j’ai fournis.», avait-il révélé lors d’une interview en 2019.