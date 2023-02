Serge Beynaud: « J’ai apporté une coloration encore plus fraîche au Coupé décalé »

Le célèbre artiste ivoirien Serge Beynaud a célébré ses 15 ans de carrière avec un concert live époustouflant au Palais de la culture de Treichville ce 18 février 2023. A la suite de ce spectacle qui a transporté le public, l’artiste coupé-décalé a dressé un bref bilan de ses 15 ans de carrière.

Serge Beynaud est un artiste qui a révolutionné le genre musical ivoirien du Coupé décalé en apportant de nouvelles mélodies et concepts de danse. Au cours de sa carrière de 15 ans, il a su maintenir sa fraîcheur et son originalité, tout en restant fidèle à ses racines et à son public.

Lors de son concert live ce week-end, le créateur du concept « Cuiii » a interprété ses plus grands tubes, mais il a également présenté de nouveaux titres, témoignant ainsi de sa capacité à se réinventer constamment. Les fans ont été enchantés par ses chorégraphies impeccables, sa voix suave et surtour son habillement qui n’a laissé personne indifférent.

Dans une interview accordée à nos confrères de Media Prime Mag, après le concert, Serge Beynaud a évoqué sa contribution à l’évolution du Coupé décalé : « En 15 ans de carrière, je pense avoir apporté de la fraîcheur au Coupé décalé. Cela, à travers de nouveaux concepts de danse, de la mélodie. Car à un moment donné, le Coupé décalé, ce n’était que des onomatopées. Avec mes mélodies, j’ai apporté une coloration encore plus fraîche au Coupé décalé« , a-t-il déclaré.

Serge Beynaud a non seulement contribué à la création de nouveaux concepts musicaux, mais il a également inspiré de nombreux artistes ivoiriens à repousser les limites de leur propre créativité. Grâce à ses talents multiples, sa musique est devenue une source d’inspiration pour toute une génération de jeunes artistes.