Sel : 07 utilisations insoupçonnées de cet ingrédient phare de la cuisine

Utilisé aujourd’hui pour ses qualités gustatives, le sel est regorgé de beaucoup d’autres bienfaits. Découvrez en quelques-uns ici.

Condiment omniprésent dans les placards de la cuisine, le sel intègre incontestablement l’alimentation quotidienne de chaque foyer. Élément essentiel des plats salés, il s’immisce également dans les préparations sucrées. Indispensable à la saveur d’une grande variété d’aliments, le sel fait, depuis des siècles, partie de l’alimentation de l’Homme. En plus d’être indispensable à l’organisme, il possède d’innombrables propriétés qui méritent d’être connues. Zoom sur quelques vertus à retenir au sujet de cet ingrédient.

Calmer une piqûre d’abeille

Si vous êtes attaqué par une abeille, humidifiez immédiatement la piqûre puis mettez du sel dessus.

Éliminer un feu de graisse

Mettez du sel dessus, pour l’éteindre. Il faut noter qu’il ne jamais utiliser d’eau pour éteindre un feu de graisse.

Nettoyer les débordements du four

Parfois, les aliments débordent sur le plancher du four. Pour empêcher la formation de fumée et d’odeurs, saupoudrez du sel par-dessus. Dès que le four refroidira, retirez les résidus à l’aide d’une brosse.

Éliminer le lierre vénéneux

Ajoutez un peu de sel à de l’eau savonneuse. Vaporisez par la suite, cette solution sur les feuilles et les tiges.

Détecter les œufs périmés

Dans une tasse d’eau, ajoutez deux cuillères à café de sel. Mettez un œuf dans cette tasse. Si ce dernier est frais, il coulera. Sinon, il flottera.

Se débarrasser de l’herbe entre les dalles du patio

Vous pouvez saupoudrer du sel sur l’herbe et verser ensuite de l’eau très chaude dessus. Une deuxième méthode consiste à saupoudrer du gros sel sur l’herbe, de laisser reposer toute la journée ou toute la nuit, puis de verser de l’eau chaude par-dessus.

Repousser les puces

Vous pouvez utiliser le sel comme répulsif naturel contre les puces.

Par ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, le sel est utile à bien des égards. Vous pourrez dès lors, l’utiliser de la manière dont vous souhaitez.