Sarra Messan maman pour la 1ère fois: la comédienne dévoile une photo de son bébé (vidéo)

La comédienne ivoirienne Sarra Messan est maman pour la première fois. L’humoriste a confirmé son accouchement mardi dernier dans une vidéo sur son compte TikTok.

Il y a quelques jours, la nouvelle de l’accouchement de Sarra Messan s’est répandue telle une trainée de poudre après que la chroniqueuse Shola a vendu la mèche sur Faha Faha. Considérée comme une rumeur malgré la mise au point de Camille Makosso qui rassure qu’il n’est pas le père, la jeune femme a publié une photo de son bébé en vidéo sur Tiktok.

Très surpris, les abonnés l’ont félicité pour avoir opté pour la discrétion. « Tu as juste été géniale. La discrétion, c’est quelque chose et tu as assuré. Félicitations pour le bout de chou. Que Dieu vous accorde une très bonne santé« , a réagi un internaute en commentaire.

Un autre s’étonne d’apprendre que Sarra Messan a accouché alors qu’elle s’affichait toujours sur les réseaux sociaux en prenant le soin de cacher sa grossesse. « On peut être discrète comme ça? Et pourtant, on faisait kpakpatoya ici« , a-t-elle fait remarquer.

A en croire Sarra Messan, restée discrète pendant sa grossesse était la meilleure chose à faire. « C’est la meilleure façon de vivre. Je voulais annoncer après accouchement« , a-t-elle expliqué.

Camille Makosso évoque la paternité du bébé

Au lendemain de l’annonce de son accouchement Camille Makosso qui avait affirmé avoir eu une relation avec la jeune maman est monté au créneau pour décliner toute responsabilité.

« …je ne suis pas informé que Sarra Messan a accouché…à quel moment elle a pris la grossesse et à quel moment elle a accouché ? C’est pas moi…’’ s’était-il empressé de réagir.