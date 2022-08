Santé: 03 plantes pour réduire les crises d’asthme

L’asthme est une maladie pulmonaire inflammatoire étonnamment commune qui peut être vécue à la fois comme une maladie aiguë et chronique. Bien que n’étant pas dangereux en soi, l’asthme peut devenir une maladie potentiellement mortelle au cours de ses exacerbations soudaines connues sous le nom de crises d’asthme. Voici trois plantes pour réduire ses crises.

Même modéré, l’asthme peut affecter votre existence en limitant votre capacité au travail, à vous occuper de votre famille ou à profiter de vos loisirs. Il est logique de chercher tous les moyens possibles pour soigner l’asthme, incluant les remèdes maison. C’est pourquoi nous proposons dans cet article des plantes pouvant vous aider.

L’hysope

Elle est une plante utilisée traditionnellement pour traiter les personnes asthmatiques. Elle permet de soigner les affections pulmonaires, les états grippaux et d’ouvrir les bronches en facilitant la respiration en cas de crise.

L’eucalyptus

L’eucalyptus contient un composé actif appelé eucalyptol. Son usage est reconnu et utilisé de longue date par les aborigènes d’Australie, pour traiter l’inflammation des voies respiratoires, des bronches et de la gorge, mais aussi pour aider à soulager les symptômes de l’asthme. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) reconnaît d’ailleurs l’usage traditionnel des feuilles d’eucalyptus à cet effet et en usage interne : huile essentielle ou tisane d’eucalyptus.

La Lavande

La lavande possède des propriétés décontractante et anti-asthmatique. Elle est connue pour sa capacité à calmer, relaxer et apaiser les crises d’asthme.

Par ailleurs, en cas de crise d’asthme, il faut être très prudent et toujours demander l’avis d’un médecin. Et pour cause, certaines plantes ne sont pas adaptées et, encore moins certaines inhalations et huiles essentielles.