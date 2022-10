Rwanda – RDC: la série de passe d’armes continue entre les deux pays voisins

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC), a répondu, ce mardi, au Rwanda, qui, à la veille, a déclaré que les attaques contre les rebelles du M23 « est une violation manifeste » du processus de Nairobi-Luanda, ajoutant que le gouvernement de la RDC a décidé de poursuivre l’escalade militaire.

Dans un communiqué ce mardi, le gouvernement de la République Démocratique du Congo a dit avoir pris connaissance du communiqué du gouvernement rwandais publié le lundi 24 octobre 2022 et en a apporté des précisions.

« La teneur de ce communiqué révèle un nouvel aveu clair et irréfutable que c’est le Rwanda qui opère derrière le M23 », a déclaré la RDC qui dit ne pas « comprendre qu’un Gouvernement étranger prenne la défense d’un groupe armé, de surcroit terroriste, dans un autre Etat ». « Comment vouloir dénier à une armée nationale son devoir légitime de remplir sa mission constitutionnelle, de protéger sa population et les Institutions légales de la République face à des terroristes qui n’ont pour objectif que de semer mort et désolation ? », s’interroge Kinshasa.

Dans son communiqué, la RDC estime que « l’attitude du président rwandais, Paul Kagame, démontre à suffisance sa stratégie d’ingérence permanente dans les affaires internes de la République Démocratique du Congo pour maintenir un climat de terreur dans cette partie du pays et ainsi continuer l’œuvre des pillages mondialement reconnue ». « Cette position du Rwanda contrarie ses engagements souscrits dans les différents processus de paix à Nairobi, à Luanda et à New-York autour du Président français, Emmanuel Macron, où toutes les parties ont convenu de mettre fin aux groupes armés, notamment le M23 ».

La RDC prend à témoin la communauté internationale

Accusée d’incitation publique à la haine sur la base de l’appartenance ethnique par le Rwanda, la RDC, a catégoriquement démenti cette allégation. « Le discours dangereux que propage le Rwanda vise à semer la division au sein de nos populations. Si le M23 était véritablement défenseur d’une communauté congolaise, les populations ne se déplaceraient pas autant ni ne mouraient pas si nombreuses à cause de sa barbarie«, a soutenu Kinshasa.

Tout en réaffirmant son engagement dans les différents processus de paix, a réitéré sa détermination « à mettre fin aux activités criminelles et terroristes du M23 soutenu par le Rwanda et à défendre son intégrité territoriale ainsi que sa souveraineté nationale ». Enfin, la République Démocratique du Congo a pris à témoin la communauté internationale et rappelé à la face du monde que la paix et la stabilité dans sa partie Est sont nécessaires pour la bonne tenue des élections en 2023.

Dans son communiqué lundi, le Rwanda a rejeté les accusations de la RDC et a dénoncé une « incitation haine (…). Kigali a également prôné « une solution pacifique ».