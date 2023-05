Russie: le Procureur de la CPI Karim Khan placé sur la liste des personnes recherchées

- Publicité-

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a été ajouté à la liste des personnes recherchées en Russie, en réponse au mandat d’arrêt émis contre Vladimir Poutine par la CPI il y a deux mois. Les autorités russes n’ont pas précisé la nature de l’infraction pour laquelle Khan est recherché.

La notice publiée par le ministère russe de l’Intérieur porte les mentions suivantes : «Date de naissance : 30 mars 1970. Lieu de naissance : Édimbourg, Écosse (…) Recherché en vertu d’un article du Code pénal», indique cette notice publiée sur le site du ministère et consultée vendredi par des journalistes AFP, sans précision sur la nature de l’infraction.

Cette escalade dans la tension entre la Russie et la CPI survient dans un contexte de relations internationales déjà tendues. La CPI avait émis un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine en mars de cette année, alléguant sa responsabilité dans des crimes de guerre présumés commis en Ukraine. La Russie a vivement rejeté ces accusations et a critiqué le fonctionnement et l’impartialité de la CPI.

Karim Khan, qui a pris ses fonctions en juin 2021 en tant que nouveau procureur de la CPI, est un juriste britannique expérimenté et respecté. Sa nomination avait été saluée pour son engagement envers la justice internationale et son expertise dans la poursuite des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

La décision de la Russie de placer Karim Khan sur la liste des personnes recherchées est susceptible de susciter une vive réaction de la part de la communauté internationale. Les organisations de défense des droits de l’homme et les gouvernements alliés de la CPI ont déjà exprimé leur préoccupation quant à la détérioration des relations entre la Russie et la Cour pénale internationale.