Rome: décès du cardinal australien George Pell, figure controversée du Vatican

Le cardinal George Pell, l’ancien haut responsable de l’église catholique qui avait été condamné pour abus sexuels sur des enfants, est décédé à Rome à l’âge de 81 ans des complications d’une arthroplastie de la hanche, a confirmé le Vatican ce mardi.

L’église catholique romaine est de nouveau en deuil. L’ancien secrétaire à l’Économie du Vatican est décédé ce mardi 10 janvier quelques jours après avoir assisté aux funérailles du Pape Benoît XVI. L’ecclésiastique australien, qui était un important conservateur catholique romain et ancien haut fonctionnaire du Vatican, aurait subi l’opération avec succès et discutait avec son anesthésiste lorsqu’il a fait un arrêt cardiaque soudain. Malheureusement, les médecins n’ont pas pu le réanimer.

«C’est avec une grande tristesse que je peux confirmer que Son Eminence, le cardinal George Pell, est mort à Rome dans les premières heures de ce matin», a déclaré l’archevêque australien Anthony Fisher dans un communiqué. «Cette nouvelle est un grand choc pour nous tous», a ajouté Mgr Fisher, qui a appelé à «prier pour le repos de l’âme du cardinal Pell».

Pell, le plus ancien catholique d’Australie, a été ordonné prêtre en 1966, est devenu évêque en 1987 et a été nommé archevêque de Melbourne en 1996 et archevêque de Sydney en 2001 avant d’être nommé cardinal en 2003.

Il a été nommé ministre de l’Économie du Vatican de 2014 jusqu’à ce qu’il prenne un congé en 2017 pour retourner en Australie pour faire face à des accusations d’abus sexuels. En 2018, il a été reconnu coupable d’avoir agressé deux enfants de chœur à la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne alors qu’il était archevêque du diocèse dans les années 1990.

Prétendant toujours son innocence, il a passé 13 mois en prison jusqu’à ce que sa condamnation soit annulée par la Haute Cour australienne en 2020. La décision a permis à l’homme alors âgé de 78 ans de se libérer, mettant fin au cas de la personnalité la plus importante accusée dans le scandale mondial des abus sexuels historiques qui a secoué l’Église catholique romaine dans le monde entier.