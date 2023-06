Répression des crimes de guerre: signature d’un nouvel accord entre la RDC et la CPI

Les autorités congolaises et le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI) ont conclu un accord historique visant à renforcer la lutte contre les crimes de guerre dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC). Cet accord marque une étape cruciale dans la quête de justice et de réparation pour les victimes de violences dans la région.

Jeudi dernier, à Kinshasa, un accord de coopération sans précédent a été signé entre les autorités congolaises et le procureur général de la CPI, Karim Khan. La visite du procureur en RDC depuis lundi a été marquée par des discussions intenses et des rencontres avec les acteurs clés impliqués dans la lutte contre les crimes de guerre.

L’accord reflète la volonté commune de poursuivre les responsables de crimes de guerre et de mettre fin à l’impunité dans l’Est de la RDC. Karim Khan a souligné l’importance de ne pas laisser ces engagements se limiter à de simples promesses, mais de veiller à ce qu’ils aient un impact réel sur le peuple congolais.

Cet accord ouvre la voie à une coopération plus étroite entre la RDC et la CPI, permettant de concrétiser une approche globale de la justice, en combinant la justice transitionnelle, la justice internationale et la justice locale. Il offre également des options plus imaginatives pour faire face aux défis complexes auxquels la région est confrontée.

Le procureur Khan a également souligné sa volonté de travailler avec les autorités congolaises dans différents cas de figure, y compris à La Haye, si nécessaire. Cela témoigne de la détermination de la CPI à assurer que les auteurs de crimes de guerre soient traduits en justice, quel que soit leur statut ou leur position.

Réaction de Félix Tshisekedi

Le président congolais, Félix Tshisekedi, a exprimé son soutien à cet accord, soulignant l’importance de renforcer les institutions judiciaires pour faire face aux crimes commis sur le territoire congolais. Il a réaffirmé l’engagement de la RDC envers les valeurs de la CPI et la nécessité de défier les auteurs de crimes.

Cet accord de coopération entre la RDC et la CPI constitue une étape majeure dans la lutte contre l’impunité et la protection des droits de l’homme en RDC. En saisissant le bureau du procureur de la CPI pour enquêter sur les violations des droits de l’homme survenues entre 2022 et 2023, la RDC démontre sa volonté de faire face aux atrocités commises dans l’est congolais.

Alors que la CPI a déjà condamné des chefs de guerre congolais pour leur implication dans les atrocités commises dans la région, cet accord ouvre la voie à de nouvelles enquêtes et poursuites judiciaires. Les victimes de violences dans l’est de la RDC espèrent que cet accord marquera le début d’une ère de justice et de réparation tant attendue.