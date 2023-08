Rentrée scolaire au Togo: les instructions du gouvernement aux imprimeurs et éditeurs

Dans une démarche visant à renforcer l’identification et la compréhension des symboles de la République chez les jeunes générations, les autorités exhortent les imprimeurs à prioriser les symboles du pays sur les couvertures des cahiers pour la prochaine rentrée scolaire.

Les éditeurs et imprimeurs sont conviés à imprimer davantage des symboles de la République Togolaise sur les couvertures des cahiers des apprenants. C’est à travers une note circulaire rendue publique que les ministres Dodzi Kokoroko et Kodjo Adedzé ont annoncé la nouvelle. Cette initiative vise à encourager l’inclusion de symboles nationaux tels que le drapeau togolais, l’hymne national et la devise du Togo sur les couvertures des cahiers des écoliers, en vue des prochaines rentrées scolaires.

Selon les directives de la note circulaire, les éditeurs et imprimeurs sont invités à suivre un schéma spécifique pour l’intégration de ces symboles. La deuxième page de couverture devra arborer les trois couplets de l’hymne national, tandis que la devise du Togo sera inscrite à la même place. La troisième page de couverture quant à elle, présentera la « Marche républicaine » avec en filigrane subtil le drapeau togolais.

Cette nouvelle approche vise à favoriser une plus grande connaissance des symboles de la République dès le jeune âge, avec l’objectif ultime de consolider le tissu social. Le gouvernement est convaincu que cette initiative contribuera également au renforcement de l’État de droit, à la promotion de la paix et à la culture du vivre-ensemble. Ces facteurs sont perçus comme des éléments clés pour parvenir à un développement inclusif et à une croissance partagée au Togo.

