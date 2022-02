Recrutement dans l’armée béninoise: tout sur l’étape de la présélection

Dans le cadre du concours de recrutement au profit des Forces armées béninoises, les différentes dates de l’étape de la présélection ont été fixées. Dans des communiqués datant du 21 février 2022, l’État-Major général a précisé lesdites dates et les performances à réaliser pour être présélectionné.

Les candidats enregistrés pour le compte du concours de recrutement au profit de l’armée, au titre de 2022, sur tout le territoire national, passent l’étape de la présélection le mardi 1er mars 2022. Par contre, ceux qui se inscrits dans le cadre du recrutement de 450 agents spécialement dans les départements de l’Alibori et de l’Atacora composent le 2 mars 2022.

Pour la première catégorie de candidats, les filles feront une course à pieds de 4 kilomètres et 6 kilomètres pour les garçons. « Les candidats ayant réalisé un temps maximal de 28 minutes seront présélectionnés dans le quota de leur département », précise le communiqué. En ce qui concerne le recrutement spécial dans l’Alibori et l’Atacora, les filles feront une course à pied de 6 kilomètres et les garçons 8 kilomètres. Ici, pour être présélectionné, il faut avoir fait un temps maximal de 38 minutes.

Il faut noter que l’étape de la présélection se déroulera dans les chefs-lieux des 12 départements. Les candidats sont invités au rassemblement à 6 heures.