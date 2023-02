Real Madrid: Karim Benzema forfait contre Osasuna

En conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a confirmé le forfait de Karim Benzema pour le déplacement du Real Madrid à Osasuna ce samedi.

Les pépins physiques ne lâchent plus Karim Benzema cette saison. Alors qu’il revenait tout juste d’une période d’absence, l’attaquant français va manquer la rencontre du Real Madrid contre Osasuna ce samedi, comptant pour la 22è journée de Liga. C’est l’entraîneur des Merengue Carlo Ancelotti qui a annoncé la nouvelle ce vendredi. «Karim est un peu fatigué et nous espérons qu’il sera là d’ici mardi», a expliqué le Mister en conférence de presse.

Le technicien italien a profité de l’occasion pour évoquer la gestion de son capitaine, âgé de 35 ans. « Après la Coupe du monde, il a très bien joué. Il a marqué à presque tous les matchs. Je précise qu’il n’est pas blessé mais nous préférons simplement, en raison de son âge, le laisser se reposer. Et qu’il soit bien pour le reste de la saison. S’il aurait joué si Liverpool était demain ? Non, parce qu’on ne veut pas prendre de risque. Il est un peu fatigué, comme beaucoup de joueurs, c’est vrai. Mais il revient de blessure, c’est différent. On préfère ne pas prendre de risque », a-t-il ajouté.

En l’absence de Karim Benzema, le prodige brésilien Rodrygo devrait être aligné à la pointe de l’attaque Merengue. Pour rappel, le Real Madrid compte huit points de retard sur le leader, le FC Barcelone, et doit absolument l’emporter contre Osasuna pour rester au contact du rival Catalan.