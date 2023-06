RDC: le mandat de la force régionale de l’EAC prolongé

La Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) a annoncé la prolongation du mandat de sa force régionale en République démocratique du Congo (RDC) jusqu’au 8 septembre 2023, dans le but de consolider les gains obtenus sur le terrain. Cette décision a été prise lors du 21ème sommet extraordinaire de l’EAC, où les chefs d’État ont également discuté de l’intégration de la Somalie au sein de la communauté.

Selon le communiqué publié à l’issue du sommet, le gouvernement congolais demande une évaluation de l’action de la force régionale et exprime des préoccupations quant à certains contingents qui n’ont pas été suffisamment « offensifs » envers le M23, un mouvement rebelle actif dans la région. Les contingents ougandais et kenyans sont particulièrement critiqués par les autorités congolaises, qui accusent ces unités de collaboration avec les rebelles, ce qui va à l’encontre de leur mandat initial.

Les États-membres de l’EAC ont également demandé à l’ONU et aux états-majors de s’assurer, dans les trois semaines à venir, que la ville de Rumangabo, dans la province du Nord-Kivu, dispose des capacités nécessaires pour accueillir un site de pré-cantonnement. Cela témoigne de la volonté de renforcer les mesures de sécurité et de rétablir la stabilité dans cette région troublée.

Par ailleurs, lors du sommet, la question de l’intégration de la Somalie au sein de la Communauté d’Afrique de l’Est a été abordée. Les chefs d’État ont échangé sur les implications et les avantages d’une telle adhésion, qui renforcerait la coopération régionale et la stabilité dans la Corne de l’Afrique. Cependant, aucune décision définitive n’a été prise à ce stade, et des discussions plus approfondies sont prévues à l’avenir.

La prolongation du mandat de la force régionale de l’EAC en RDC témoigne de l’engagement continu de la communauté envers la stabilité et la pacification dans la région. Alors que les efforts se poursuivent pour consolider les gains obtenus sur le terrain, une évaluation approfondie de l’action de la force est attendue dans les prochains mois.