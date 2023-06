RDC : Innoss’B accuse TV5 Monde pour calomnie et diffamation

- Publicité-

Dans un communiqué rédigé par son avocat, Me Said Lafifou, du barreau de Moroni aux îles Comores, le chanteur congolais Innos’B a annoncé son intention de porter plainte contre la chaîne pour calomnie et diffamation.

Le célèbre chanteur congolais, Innocent Didace Balume, plus connu sous le nom d’Innoss’B, n’est pas du tout content des responsables de la chaîne francophone TV5 Monde. Le jeune congolais l’a fait savoir à travers un communiqué dans lequel il a même annoncé qu’il est sur le point de tenter une action judiciaire contre la chaîne.

En effet, cette décision fait suite à la diffusion d’un reportage réalisé par TV5 Monde à Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), le lundi 29 mai dernier. Le reportage en question présentait Innoss’B comme étant hostile à la campagne de sensibilisation contre l’agression dans cette région du pays.

- Publicité-

En recueillant les opinions de la population de Goma, dont la majorité était en désaccord avec les déclarations d’Innoss’B, la télévision aurait causé un préjudice considérable à l’artiste. Dans son communiqué, Me Said Lafifou affirme que « le caractère calomnieux et diffamatoire de ce reportage ne souffre d’aucun doute ». Il souligne également que la sécurité d’Innoss’B et celle de sa famille sont désormais menacées en RDC depuis que ce reportage a été diffusé.

Selon l’avocat du chanteur congolais, ce reportage a également entraîné la perte de plusieurs contrats de production de spectacles pour Innoss’B, notamment aux États-Unis où il est très apprécié. En conséquence, l’artiste réclame des réparations pour les préjudices subis, tant pour lui que pour ses partenaires, suite à la diffusion de ce reportage. La procédure judiciaire vise à obtenir justice et à mettre en lumière les conséquences néfastes de cette fausse représentation médiatique.

TV5 Monde n’a pas encore commenté cette affaire, mais il est attendu que la procédure judiciaire permette de faire la lumière sur les événements et de déterminer les responsabilités. En attendant, Innoss’B reste engagé, déterminé à faire entendre sa voix et à défendre son intégrité face aux accusations qui le touchent.

Articles similaires